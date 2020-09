La colère ne retombe pas à Portland, devenu l'épicentre des manifestations Black Lives Matter

Un manifestant à Portland (Oregon), pendant des débordements samedi 5 septembre 2020. (NATHAN HOWARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Depuis plus de 100 jours maintenant, des manifestations quasi quotidiennes se tiennent le soir à Portland, ville de l'Oregon dans le nord des Etats-Unis. Samedi 5 septembre, par exemple, deux à trois mille personnes ont défilé dans l'est de la ville. Ces rassemblements réunissent des militants du mouvement Black Lives Matter, mais aussi des anarchistes vêtus de noir et casqués : des débordements ont éclaté samedi avec des jets de cocktails Molotov contre la police, qui a répliqué avec des gaz lacrymogènes.

Cela fait donc trois mois et demi que cette tension dure à Portland, avec il y a huit jours la mort d'un militant d'extrême droite tué par balles en marge de l'une de ces manifestations. L'auteur des coups de feu, qui se présentait comme un antifasciste, a été abattu cinq jours plus tard par la police au moment de son interpellation.

Un Etat divisé

Plusieurs raisons expliquent cette colère persistante à Portland. D'abord, la ville se trouve dans l'Etat de l'Oregon qui, depuis 1988, a toujours voté démocrate et massivement pour Hillary Clinton en 2016. Mais en Oregon, il y a Portland la démocrate d'un côté, et de l'autre les comtés de l'Est, beaucoup plus conservateurs, avec la présence de milices ou de groupes armés d'extrême droite. C'est pour cela que ces deux camps se retrouvent parfois dans les cortèges. Il y a également le KKK, le Ku Klux Klan, qui a été très présent dans les années 1920 et 1930, dans cet Etat très blanc, avec quasiment aucun Afro-Américain. Enfin, il y a aussi beaucoup d'éléments extérieurs qui viennent d'autres Etats participer à ces manifestations puisque Portland est devenu l'épicentre de la contestation.

Des manifestations devenues très politiques

Donald Trump, dans ses clips de campagne, reprend depuis quelques jours les images des manifestations parfois violentes de Portland. Selon le président américain, c'est à cela que ressemblera l'Amérique si son rival démocrate Joe Biden est élu à la présidentielle de novembre. De l'autre côté, le maire démocrate de la ville Ted Wheeler accuse le président de souffler sur les braises d'une contestation qui ne retombe pas. La situation à Portland est en train de devenir un élément central de la campagne électorale.