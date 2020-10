États-Unis : Donald Trump met en scène sa sortie d'hôpital et son retour à la Maison Blanche

Donald Trump lors de son retour à la Maison Blanche depuis l'hôpital militaire de Walter Reed où il a été soigné pour le Covid-19, le 5 octobre 2020. (NICHOLAS KAMM / AFP)

Après trois jours et trois nuits, Donald Trump est sorti dans la soirée du lundi 6 octobre de l’hôpital militaire Walter Reed à Bethesda dans le Maryland, et le président américain n’a pas perdu une seconde pour reprendre sa campagne.

À Bethesda, devant l’entrée de ce complexe où Donald Trump aura passé trois nuits, ses supporteurs se sont relayés toute la journée et depuis trois jours. Les casquettes rouges, les drapeaux "Make America Great Again", tout y était. Contrairement à dimanche, il n’y a pas eu de sortie du président en voiture pour saluer la foule. Il a rejoint son hélicoptère Marine One avant 19 heures sous les hourras de ses partisans conquis. "C’est génial !, lance Christa. Il est la raison pour laquelle l’Amérique va retrouver sa force. C’est presque trop d’émotions."

Je t’aime, rétablis toi vite. On est ici, on t’encourage. On est derrière toi et on ne t’abandonnera jamais ! Lords, supportrice de Donald Trump

Devant l’hôpital, certains portent des masques mais pas tant que ça. Personne ne reproche à Donald Trump sa gestion du Covid-19 ni ne relève l’ironie de la contamination du président. Bien au contraire, on salue sa résistance, lui qui a 74 ans sort de l’hôpital trois jours après y être entré.

Donald Trump invite les Américains "à sortir"

Donald Trump, qui n’a en fait jamais vraiment cessé d’être en campagne, a immédiatement et sans surprise, joué sur son retour à Washington. Son retour à la Maison Blanche a été mis en scène. Le président, sitôt arrivé et toujours contagieux, a enlevé son masque. Et puis, il y a cette vidéo, postée sur Twitter et incroyable vues les circonstances, où Donald Trump invite les Américains "à sortir" tout en étant "prudents".

"Ne laissez pas le Covid prendre le dessus, clame Donald Trump dans cette vidéo. N’ayez pas peur. Moi je ne me sentais pas si bien. Mais il y a deux jours j’aurais pu partir. Je me sentais très bien, mieux qu’il y a 20 ans ! Et je sais qu’il y a un risque, un danger, mais ce n’est pas grave. Et maintenant, je vais mieux. Et peut-être que je suis immunisé, je ne sais pas !"

Rappelons que le Covid-19 a fait plus de 200 000 morts aux États-Unis et que Donald Trump, diagnostiqué il y a quelques jours, n’est pas guéri. Son médecin reconnaissait lundi qu’il n’était pas "tout à fait tiré d’affaires". Mais le président américain assure qu’il va reprendre le chemin de la campagne. "J’ai vaincu le Covid-19 en trois jours", semble clamer Donald Trump. Un pari politique à moins d’un mois de la présidentielle.