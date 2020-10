Covid-19 : Donald Trump va sortir de l'hôpital, mais n'est "pas encore" tiré d'affaire, annonce son médecin

"N'ayez pas peur du Covid". C'est par ce conseil que Donald Trump a accompagné son annonce de sortie de l'hôpital où il a été admis pour avoir été testé positif au Covid-19. Dans la foulée, son médecin Sean Conley a tenu une conférence de presse pour faire le point sur l'état de santé du président américain. "Même s'il n'est peut-être pas encore complètement tiré d'affaire, l'équipe et moi-même sommes d'accord sur le fait que tous nos examens et surtout son état de santé clinique permettent un retour en toute sécurité chez lui, où il bénéficiera de soins médicaux de classe mondiale 24 heures sur 24", a-t-il déclaré.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!