PODCAST. Primaires démocrates : c'est parti !

Pete Buttigieg, le 4 février 2020, à Portsmouth (New Hampshire), au lendemain des "caucus" de l'Iowa qui marquent le début des primaires des démocrates. (SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Les "caucus" organisés le 3 février dans l'Iowa ont marqué le coup d'envoi officiel des primaires démocrates, qui, à l'été au plus tard, désigneront celle ou celui qui affrontera Donald Trump en novembre 2020, pour l'élection présidentielle américaine. Et c'est ce lancement des pirmaires que racontent les correspondants francophones aux Etats-Unis, dans le huitième épisode du podcast "Washington d'ici".

Un couac informatique a retardé les résultats, provoquant la fureur des équipes de campagne. Malgré tout, deux candidats tirent leur épingle du jeu : le benjamin de la course à l'investiture Pete Buttigieg (38 ans) et le plus âgé, Bernie Sanders (78 ans). Autre enseignement : l'ancien vice-président d'Obama Joe Biden fait une contre performance.

Pour autant, rien n'est encore joué. La route est encore longue vers l'investiture... et la Maison-Blanche. Tous les regards se tournent désormais vers le New Hampshire (primaire le 11 février) et bien évidemment le Super Tuesday début mars.