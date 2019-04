Vous en parlerez aujourd'hui. Le Rassemblement national tente l'écologie en voulant supprimer... les éoliennes

Un champ d'éoliennes à Fruges (Pas-de-Calais). (PHILIPPE HUGUEN / AFP)

Depuis quelques années, Marine Le Pen critique les éoliennes. Ce week-end, elle les a de nouveau fustigées en lançant une campagne sur internet pour l'arrêt d'implantation. Les éoliennes sont devenues le cauchemar des populistes, dans le sillage des déclarations de Donald Trump. En disant qu’elle est contre les éoliennes Marine Le Pen veut montrer à tous qu’elle se préoccupe de l’environnement. Oui c’est un contresens mais la présidente du Rassemblement national utilise la tactique du : "Franchement, on ne peut pas dire que je ne lutte pas contre le réchauffement climatique, j’ai tous les DVD de Yann Arthus-Bertrand à la maison."

Depuis quelques années maintenant, Marine Le Pen s’est lancée à l’assaut des éoliennes qu’elle accuse de tous les maux. Un argumentaire bien rôdé dont elle a exposé les principaux points en Bretagne ce week-end. Les éoliennes : c’est moche, ça coûte cher, ça fait perdre la valeur des habitations installées à côté. C’est vrai que cette lutte anti-éolienne est quelque chose d’assez profond dans le pays. Les éoliennes, c’est le compteur Linky de l’environnement. Dites que vous en installez une dans un champ et c’est l’émeute. Cette colère existe et le Rassemblement national s’en nourrit, c’est assez classique. Un sujet qui mécontente ? Hop ! Je suis d’accord. Vous avez des angoisses ? Super, je vais vous aider à les garder, quitte à se prendre les pieds dans la fake news comme Jordan Bardella invité dimanche 7 avril d’Europe 1 : "Les éoliennes sont une pollution visuelle, une pollution pour la santé aussi parce que les ondes qui sont dégagées sont extrêmement nocives."

D'après Donald Trump, les éoliennes donnent le cancer

Que ce soit moche, dur de dire le contraire. Que ce soit bruyant, quand vous passez à côté, dur de dire le contraire. Mais que le prix d’un terrain baisse à cause de la présence d'une éolienne, on attend encore les études. L’éolien coûte un milliard d'euros par an et fournit 5,8% de l’énergie en France. Le Rassemblement national opte sur la protection du patrimoine pour lutter contre les éoliennes et soutient la filière nucléaire. Etonnant de la part d’un parti défendant l’indépendance de la France d’apporter son soutien au nucléaire dont l’uranium, indispensable au fonctionnement des centrales, vient à 100% de l’étranger. Et la santé ? En 2017, l’Académie de médecine déclare que le syndrome des éoliennes est à minimiser. Mais ce rapprochement mauvaise santé et éolienne sonne bizarrement. En effet, en fin de semaine dernière, le président américain, en meeting, déclare à propos des éoliennes qu'elles donnent le cancer. Oui, c’est vrai, les éoliennes sont aussi responsables de l’élimination de Camille dans Top Chef, et est-ce qu’on a vraiment mesuré l’impact des éoliennes dans le Brexit ? Tiens, j’y pense, mes feuilles se sont bloquées dans l’imprimante juste avant de venir en studio, ça ne serait pas un coup des éoliennes ? Les éoliennes où comment se soucier d’écologie sans apporter de réponse à de nombreuses interrogations, chapitre un du petit bréviaire populiste.

