Une journée mondiale du bikini : 74 ans d'histoire adorée et controversée

Une candidate à l'élection de la plus jolie baigneuse à la piscine Molitor porte le tout premier bikini inventé par Louis Réard. (AFP)

C’est rare, mais il n’y a pas de journée mondiale au calendrier aujourd’hui ! C'est l'occasion de faire une séance de rattrapage : ce dimanche 5 juillet, c'était la journée mondiale du bikini. Elle marque tout d'abord un anniversaire : le 5 juillet 1946, lors de l'élection de la plus jolie baigneuse à la piscine Molitor à Paris, apparaît le premier bikini de l'histoire. "Plus petit que le maillot de bain le plus petit au monde", avec un soutien-gorge ajusté et une culotte échancrée qui laisse nettement voir le nombril.

Bikini, un atoll du Pacifique

Le créateur de ce maillot minimaliste est français. Louis Réard est un ingénieur automobile qui gère en même temps la boutique de lingerie de sa mère. À la plage, il a remarqué que les femmes baissaient leurs bretelles et remontaient le bas de leur maillot pour mieux bronzer. Louis Réard n'a pas trouvé le mot "bikini" bien loin : c’est le nom de l’atoll des îles Marshall dans le Pacifique, sur lequel les Américains viennent de commencer leurs essais nucléaires. Un événement ultra-médiatique qui lui inspire son (douteux) slogan publicitaire, "le bikini, la première bombe an-atomique".

C'était il y a 74 ans, le 5 juillet 1946, au bord de la piscine #Molitor, à #Paris, le public découvre avec ravissement un maillot de bain féminin, il s'agit du #bikini crée par l'ingénieur automobile Français #LouisRéard.



C’est la naissance explosive du #bikini. pic.twitter.com/GlCuUad015 — SUPΞЯ ТH㋛MΛS ! (@SuperThomasOFF) July 5, 2020

Mais Louis Réard est trop en avance sur son temps. En 1946, montrer son corps est une provocation, une atteinte à la pudeur. À la demande des autorités et de l’église, le bikini est interdit en France, en Belgique, en Espagne et en Italie.

Vingt ans avant de s’imposer

Les actrices vont progressivement le populariser : Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, mais surtout la première James Bond girl, Ursula Andress et son inoubliable deux pièces blanc dans Dr. No, en 1962.

"This bikini made me a success." Ursula Andress



Ursula Andress #BOTD



Dr. No (1962, Terence Young)

Stars: Sean Connerypic.twitter.com/4G4XUZFIXI — DepressedBergman (@DannyDrinksWine) March 19, 2020

À partir de cette période, en même temps que l’essor du tourisme, le bikini devient un incontournable dans le paysage estival. Dans les années 1970, les Brésiliennes poussent le concept encore plus loin : elles inventent le string, qui ne cache plus rien.

Pourtant, sous l’influence des ultra-conservateurs musulmans, le maillot de bain est encore régulièrement perçu comme un signe d’indécence et de "débauche".

#كن_رجلا#SoisUneFemmeLibre Campagne esclavagiste "Sois un homme"#كوني_امرأة_حرة

Luttons contre l'obscurantisme, Sois Une Femme Libre, libre de porter un maillot/un bikini ou pas, libre d'aller à la plage ou pas, libre de tes décisions et de tes choix. pic.twitter.com/greNQfeOjU — Ela Doukary (@ElaBelkary) July 20, 2018

Depuis quelques années, sur les plages marocaines, les femmes dénoncent une intolérance croissante et des agressions verbales de la part de ceux qui s’érigent en nouveaux gardiens de la morale et de la vertu. Auxquelles elles répondent par un mot clé sur les réseaux sociaux #Soisunefemmelibre.

96 000 dollars pour un bikini

Le bikini le plus cher de l’histoire est celui que la princesse Leia porte dans Le retour du Jedi, l’épisode de Star Wars sorti en 1983.

Le bikini de la princesse Leia dans Le Retour du Jedi va être mis aux enchères

Il s’agit de son costume d’esclave, confectionné sur mesure à partir d’un moule en cire déposé à même le corps de l’actrice Carrie Fischer. En 2015, il a été vendu aux enchères aux États-Unis 96 000 dollars.