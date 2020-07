Une journée mondiale de l'amitié : le phénomène latino

Deux amies brésiliennes s'étreignent sur la plage. (VANDERLEI ALMEIDA / AFP)

C’est en 2011 que l’Assemblée générale des Nations unies déclare officiellement le 30 juillet journée internationale de l’amitié. Un Friendship Day en hommage à un Paragayen qui le premier avait lancé l’idée, cinquante ans plus tôt.

Cette journée se fête majoritairement dans deux régions du monde très différentes : l’Asie du Sud-Est et l’Amérique du Sud.

Un calendrier hétéroclite

Même si personne ne suit le calendrier de l’ONU ! En Inde, on fête l'amitié le premier dimanche d’août, en Colombie le deuxième samedi de mars, au Mexique le 14 février en même temps que la Saint-Valentin, et ailleurs le 20 juillet.

Hoy celebramos Love and Friendship Day en el Centro de Idiomas #Berlitz de nuestra #USBCali Pasamos un momento agradable con estudiantes y colaboradores #LoveBerlitzUSB #SoyUSBCali pic.twitter.com/cSCzcuHOJd — Universidad de San Buenaventura Cali (@USBCali) September 19, 2019

En Asie, on se noue un petit bracelet en fil de coton autour du poignet, comme lors de la grande fête de Raksha Bandhan qui célèbre les liens de fraternité.

Les sites internet ont tous la meilleure liste de cadeaux, généralement des babioles, à faire ce jour-là pour témoigner votre affection de jolies citations sur des papiers colorés, des mugs ou encore des cadres photo.

En raison du coronavirus cette année, les commerçants en ligne se battent à coup de promotions et assurent des livraisons à tarif réduit pour que votre cadeau arrive directement à leur destinataire.

Argentine : le meilleur chiffre d’affaires de l’année

Mais là où cette journée de l’Amitié est célébrée comme nulle par ailleurs, c’est en Argentine, le 20 juillet. Il est impensable de rester seul chez soi ! On se retrouve entre copains pour s’échanger des petits cadeaux, et surtout pour sortir.

La plupart des bars et des restaurants sont pris d’assaut, ils réalisent souvent ce jour-là leur meilleur chiffre d’affaires de toute l’année.

Une fête de l’amitié en plein confinement

Mais en 2020, le coronavirus a gâché la fête. El dia del amigo est tombé en plein confinement. À Rafaela dans la province de Santa Fe, un rassemblement clandestin a d’ailleurs fait scandale. Plus de 300 personnes se sont retrouvées pour faire la fête dans un restaurant de la ville. Beaucoup de musique et de danse, mais zéro masque, zéro distanciation sociale.

Quelques vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont alerté les autorités et au petit matin, quand des inspecteurs se sont rendus sur place, les propriétaires se sont barricadés pour les empêcher d’entrer. Le lieu a finalement été fermé, tout le pays s’est ému des risques de contagion.

Une fonctionnaire de l’Éducation nationale qui avait participé à la soirée a par la suite présenté sa démission.

Pour des raisons sanitaires et économiques, certaines villes du pays, comme Rosario, ont préféré reporter la fête à une date indéterminée, comme ils l’avaient fait en 2009 au moment de la grippe H1N1.

Les Beatles et le jour de l’amitié

En Europe, en revanche, la fête de l’Amitié n’a pris nulle part. Pourtant il se dit que c’est en l’honneur de cette journée que quatre amis dans le vent, les Beatles, enregistrent en 1967 With a little help from my friends.

En 1998, la femme du secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, nomme un ambassadeur mondial plutôt improbable pour cette fête de l’amitié : Winnie l’ourson. Le petit ours jaune dont Disney raconte les aventures est en effet entouré d’amis, et pas avare de citations sur l’amitié, comme celle-ci : "Une journée sans ami est comme un pot de miel... sans goutte de miel". L’initiative n’a semble-t-il pas vraiment pris.