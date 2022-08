Les clichés à travers le monde. Les Italiens parlent-ils tous avec les mains ?

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

En italien, parler avec les mains se dit "gesticolare", de "gesticuler". À l'université, Lilia Angela Cavallo a rencontré beaucoup d'étudiants étrangers, notamment une Brésilienne avec qui elle se met à photographier ces gestes. Dix ans plus tard, elle en a recensés quelques centaines propres à ce langage italien : "329 ! C'est un nombre qui me plaît bien car il n'est pas rond, il est pas fini. Il pourrait y en avoir bien plus... Il suffit de les recenser ! Tout le monde sait que l'on parle avec les mains mais, tant que l'on ne les pas vus noir sur blanc, imprimés, on ne se rend pas compte que c'est aussi présent dans notre vie."

En 1958, Bruno Munari n'a décrit que 25 gestes italiens dans un livre intitulé Supplemento al dizionario italiano (Supplément au dictionnaire italien). Plus de 50 ans plus tard, Lilia Angela Cavallo publie à son tour Senza aprir bocca. Il dizionario dei gesti (Sans ouvrir la bouche. Le dictionnaire des gestes).

Marque de fabrique

Nico a 16 ans, vient de Viterbo, au nord de Rome, et il se reconnaît totalement dans ces gestes. "C'est tellement naturel pour nous de parler avec les mains. En Italie, il n'y a pas une personne qui ne parle pas avec les mains, assure le jeune homme. C'est aussi comme ça que l'on se reconnaît à l'étranger. C'est comme notre marque de fabrique." Andrea, 18 ans, tente de décrire les gestes les plus courants : "Le 'salut mama mia' est typiquement italien. Il veut dire : 'Mais qu'est-ce tu fais !?' Il faut fermer le poing, les doigts vers le haut et tu balances ta main."



D'où vient cette faculté à s'exprimer ainsi ? "Je ne sais pas si c'est un tempérament, une tentative de mieux se faire comprendre, un désir d'accélérer la communication ou d'être plus rapide, réfléchit Lilia Angela Cavallo. C'est peut-être aussi une façon de communiquer quelque chose de différent de ce qui se dit en parlant."

"En fait, c'est le corps qui veut exprimer plus ou moins consciemment ce qui ne se dit pas dans une conversation !" Lilia Angela Cavallo, auteure de "Sans ouvrir la bouche. Le dictionnaire des gestes" à franceinfo



Parler avec les mains est aussi une manière de communiquer sans être compris par certains, ce qui peut se révéler utile quand, comme l'Italie, on a été autant envahi dans le passé.