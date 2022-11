Le système de santé britannique se dirige vers une grève massive des infirmières

Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

Le Royaume-Uni pourrait connaître une grève sans précédent des infirmiers et des infirmières d'ici Noël. Leur principal syndicat a organisé une consultation sur le sujet depuis début octobre. Le résultat est imminent.

Le Royal College of Nursing (RCN), le syndicat le plus important du secteur, a posé une question simple à ses 300 000 adhérents : êtes-vous prêts à faire la grève pour obtenir des hausses de salaire ? La consultation a duré près d'un mois, depuis le 6 octobre. Le dépouillement doit s'achever mercredi 9 novembre au plus tard. Le résultat ne fait guère de doutes selon Pat Cullen, la secrétaire générale du syndicat : la réponse sera oui.

Il appartiendra alors au RCN de définir les modalités de l'action. Mais tout laisse pressentir un préavis de grève avant Noël dans tout le NHS, le système de santé britannique. Toutes nations du pays confondues : Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande du Nord. Même si certains hôpitaux seront peut-être épargnés, les règles du droit de grève dans le NHS n'autorisent à cesser le travail dans un établissement que si la grève y a été votée majoritairement, à chaque fois, au niveau local. En tout cas, ce sera un événement historique, sans précédent depuis plus d'un siècle. Les autres syndicats, Unison et GMB, sont également en train de consulter leurs adhérents. Le résultat sera sans doute le même.

20% de baisse de pouvoir d'achat

Le mot d'ordre est simple : les salaires. Les infirmiers et les infirmières ont vu leur pouvoir d'achat reculer de 20% depuis dix ans au Royaume-Uni et depuis l'arrivée des conservateurs au pouvoir. Le gouvernement propose 4% d'augmentation. Les syndicats demandent 15% au minimum. Ils affirment que nombre de leurs adhérents sont désormais contraints de recourir aux banques alimentaires pour se nourrir.

Ce conflit probable ne va pas arranger l'état d'un système de santé britannique déjà bien mal en point, conséquence d'années de sous-investissement. Sept millions de patients sont en attente de rendez-vous. Près de 30% des patients qui se voient diagnostiquer un cancer doivent patienter plus de deux mois avant de bénéficier des premiers traitements. Les infirmiers et infirmières à claquent la porte du NHS en raison de la chute de leur pouvoir d'achat : plus de 25 000 démissions au cours de l'année écoulée. Le nombre de postes vacants dépasse les 40 000.

Un défi pour le gouvernement de Rishi Sunak

Les pouvoirs publics sont tellement démunis que le mois dernier, ils ont lancé un appel aux médecins retraités, aux personnels soignants qui exercent à l'étranger et même aux bénévoles, pour venir aider dans les dispensaires et les pharmacies. Lors de la grève qui s'annonce, seules les urgences et les services de soins critiques seront maintenus. Sinon, ce sera rideau avec piquets de grève devant les établissements, selon les projets des syndicats.

Autant dire que les listes d'attente promettent de s'allonger encore significativement et ça s'annonce comme un gros défi pour le nouveau gouvernement de Rishi Sunak. Après l'épisode cacophonique Liz Truss, le nouveau Premier ministre, ancien ministre des Finances, se présente comme un homme rigoureux. Rishi Sunak entend rétablir l'équilibre des dépenses publiques. Il fait face à un trou de 50 milliards de livres sterling, 57 milliards d'euros. Il entend donc augmenter les impôts tout en baissant les dépenses publiques. C'est une politique difficilement compatible avec des hausses de salaires pour les infirmiers. Cette affaire peut donc tourner au bras de fer.