La reine Elizabeth II s'apprête à faire sa première réapparition publique

Coucou la revoilà ! Ce sera ce dimanche 13 novembre à 11h, lors du traditionnel Remembrance Day Service, qui a lieu chaque année le dimanche le plus proche du 11 novembre, devant le monument du Cénotaphe, en plein cœur de Londres, juste à côté du 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre. Depuis 1952 et son accession au trône, la reine Elizabeth n’a quasiment jamais raté cette cérémonie destinée à saluer la mémoire de tous les Britanniques morts ou blessés à la guerre. Elle devrait y assister depuis le balcon de l’un des bâtiments situés à proximité et cette apparition, la première en public depuis le 20 octobre dernier, sera scrutée par tout le pays. Le prince Charles, son fils aîné, qui est censé lui succéder sur le Trône et qui sera également présent à la cérémonie, affirme que sa mère va très bien. Mais elle se ménage. A l’exception de cette cérémonie du Souvenir, la reine a annulé tous ses autres engagements, notamment celui prévu mardi prochain pour le Synode général de l’Eglise anglicane, un autre rendez-vous auquel elle tient pourtant beaucoup. Elle a aussi annulé tous ses récents déplacements, en Irlande du Nord et à Glasgow, en Ecosse, pour la COP26.

Au volant de sa Jaguar et en robe verte pour la COP

Ça ne veut pas dire qu’elle est au fond de son lit, il s’en faut même de beaucoup. Elle navigue entre ses résidences. Après avoir passé un long week-end à Sandringham, dans le Norfolk au nord de Londres, elle est désormais revenue au château de Windsor. Et début novembre, elle a même été aperçue en train de conduire l’une de ses voitures, une Jaguar, dans les allées du château, foulard sur la tête et lunettes de soleil sur le nez. Et puis même à distance, elle fait le job. Avec notamment cette vidéo transmise à la COP26 pour l’ouverture de la conférence à Glasgow : une intervention remarquée, où la reine, vêtue d’une robe verte (un choix qui ne doit rien au hasard pour parler climat) appelait les dirigeants politiques à se comporter en véritables hommes d’Etat, à dépasser les préoccupations politiciennes du jour pour penser à l’avenir et à l’héritage laissé aux générations futures. Une prise de position qui a tout d’un acte politique.

Mystère total sur les raisons du coup de fatigue

Cela dit, on ne sait toujours rien sur les raisons de ce repos forcé; c’est toujours silence radio, aucune explication du palais de Buckingham sur la nature du mal. La reine n’a été hospitalisée qu’une seule nuit, à l’hôpital Edouard VII, à Londres. Elle est ressortie très rapidement. Le seul indice, c’est qu’elle a été aperçue avec une canne pour se déplacer. Et les médecins ont également précisé qu’il ne s’agit pas du Covid. Mais rappelons-le, Elizabeth II a quand même 95 ans, et elle a beau être d’une santé particulièrement robuste, elle a le droit, à son âge, d’avoir des coups de fatigue. D’autant qu’elle a perdu son mari, le duc d’Edimbourg, au printemps dernier. Elle file quand même tout droit vers le 70e anniversaire de son accession au trône, ce sera en février prochain.