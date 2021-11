La reine d'Angleterre va mieux, pour la COP26 elle revient sur les chapeaux de roues

Certes, elle ne s'est pas rendue en Ecosse pour la COP26, ordre de ses médecins. Pour les deux prochaines semaines au moins, pas de voyages officiels, la reine d'Angleterre doit limiter ses déplacements à l'enceinte du chateau de Windsor. Pour autant, Elizabeth II n'est pas clouée au fond de son lit. On l'a vue jeudi dernier tenir une enième audience vidéo, cette fois-ci avec un poète distingué par une médaille. Samedi 30 octobre, le premier ministre Boris Johnson qui a eu droit à son audience hebdomadaire l'a trouvée "en très bonne forme". Plus fort encore, lundi 1er novembre, elle crée la surprise en apparaissant seule au volant de sa voiture, une magnifique Jaguar couleur vert bouteille. Lunettes de soleil sur le nez, foulard sur les cheveux, comme au bon vieux temps.

La reine d'Angleterre adore conduire. L'avantage de son statut c'est qu'elle a le droit de rouler sans plaques d'immatriculation et sans permis, elle aurait tort de s'en priver. Le palais de Buckingham ne précise pas où elle est allée ni combien de temps elle a roulé, mais cette image a au moins autant fait parler que celle du président américain Joe Biden se laissant aller à une micro-sieste yeux fermés lors de l'ouverture de la COP.

À peine descendue de sa voiture, Elizabeth est apparue dans un message vidéo adressé aux dirigeants présents à Glasgow. Du vert encore, mais cette fois un vert pomme éclatant, comme la couleur de sa robe ornée d'une grosse broche papillon. Logique, pour parler environnement. Égale à elle-même avec sa chevelure blanche impeccable, son rouge à lèvre, son collier de perles à trois rangs, elle demande aux grands de ce monde de passer des mots à l'action et décoche des uppercuts comme un boxeur : "J'espère que cette conférence sera l'une de ces rares occasions où chacun pourra s'élever au-dessus de la politique du moment et fera preuve d'un vrai sens politique, d'une stature d'homme d'État".

Jamais on ne l'avait vue aussi directe, aussi sévère à l'endroit des dirigeants de ce monde. En temps normal, la reine ne se mêle pas de politique. La teneur de son intervention dramatise encore si c'était nécessaire l'urgence de la situation. Elle exhorte les participants de la COP à ne pas rater une occasion historique, et à conclure des accords décisifs. "Aucun de nous ne vivra éternellement, dit-elle en forme de clin d'œil. Nous ne le faisons pas pour nous, mais pour nos enfants et les enfants de nos enfants, et ceux qui suivront leurs traces."

Son discours de quatre minutes est aussi très personnel, empreint d'émotion. La reine parle à côté d'une photo du prince Philip entouré d'une nuée de papillons. Elle lui rend un hommage appuyé et se dit "très fière" de la manière dont son "regretté mari", décédé en avril, a défendu les questions environnementales dès 1969, quand il expliquait : "Si nous ne parvenons pas à relever ce défi, tous les autres problèmes deviendront insignifiants".

Cette intervention était pré-enregistrée, on ne sait pas précisément quand, mais elle a été diffusée au bon moment, peu de temps après l'intervention du Premier ministre indien Narendra Modi, qui s'est engagé à zéro émissions carbone d'ici 2070, soit 20 ans plus tard que les objectifs de la conférence. Sur le compte Instagram de la famille royale son intervention est saluée avec enthousiasme. Quand reviendra-t-elle aux affaires ? D'ici deux semaines au plus tard. La souveraine promet d'être présente le 14 novembre au "dimanche du souvenir" qui rend hommage aux soldats britanniques et du Commonwealth.