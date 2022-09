L'Inde lance son premier porte-avions, symbole de son affirmation militaire

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

C'était tambour et trompettes, vendredi 2 septembre au matin, à Kochi (ou Cochin) dans le Kerala, au sud de l’Inde. Une cérémonie de plus de deux heures avec le ban et l’arrière-ban de l’état-major et du gouvernement indiens, des télévisions en édition spéciale, et beaucoup d’excitation à l’antenne lorsque le premier ministre Narendra Modi a symboliquement levé le rideau protocolaire sur le nom du porte-avions, le INS Vikrant.

Le Vikrant est d’une taille comparable au Charles-de-Gaulle français : 45 000 tonneaux, 262 m de long, 60 m de large, près de 1 700 hommes à bord, une vitesse de 28 nœuds. L’Inde possède déjà un autre porte-avions toujours en activité, mais il est plus petit. Surtout, il a été fabriqué en Russie, racheté d’occasion par New Delhi, alors que le Vikrant est un produit 100% indien : il a nécessité 13 ans de travaux et l’implication de 500 entreprises dans 18 des 29 États du pays.

Pour l’Inde, c’est donc une source de fierté et un symbole d’indépendance. Son nom, Vikrant, signifie "le courageux" en sanskrit. Seul souci, et non des moindres : il n’a pas encore sa flotte d’avions de chasse. L’Inde semble hésiter entre le Rafale du français Dassault et le FA18 de l’américain Boeing. L’arbitrage est attendu avant la fin de l’année.

La 4e armée au monde

Au-delà de ce porte-avions, l’Inde monte en puissance sur le plan militaire. Quand on pense puissance militaire, on songe bien sûr aux États-Unis, à la Russie et à la Chine. Mais il y a aussi l’Inde, 4e armée au monde. Quelques chiffres : 1,5 million de soldats d’active, près de 600 avions de combats, 800 hélicoptères, 4 500 tanks et 12 000 véhicules blindés ; et près de 300 bâtiments pour la Marine, dont 17 sous-marins. Près de 40 bâtiments supplémentaires sont en construction dans les différents chantiers navals du pays. Sans oublier que l’Inde est une puissance nucléaire. Le pays consacre 50 milliards de dollars à son budget de défense. Son objectif est d’acquérir son autonomie industrielle en la matière, cesser de dépendre des importations. C’est pour ça que le Vikrant est un symbole majeur.

La Russie premier fournisseur d'armes de l'Inde

Pour l’instant, l’Inde importe beaucoup de matériel militaire et son grand rival c’est la Chine. L’Inde est le plus gros importateur d’armes au monde, avec l’Arabie Saoudite. Elle se fournit d’abord auprès de la Russie (la moitié du matériel importé, notamment les missiles anti-aériens S400). Cette situation explique en grande partie le refus de New Delhi de condamner l’attaque russe en Ukraine. Le deuxième fournisseur, c’est la France, en particulier avec les Rafale (36 vendus à l’Inde) et les licences de sous-marins Scoprène. Parce que l’obsession de l’Inde, c’est donc de contrer l’influence de la Chine. Sur terre, les deux pays se font face dans l’Himalaya avec des accrochages réguliers, et en mer, dans la zone Indo-Pacifique, où la Chine étend sa présence. Cet été, Pékin a même envoyé un navire au Sri Lanka, aux portes de l’Inde. Le lancement de ce porte-avions, c’est donc aussi une façon pour New Delhi d’envoyer un message à Pékin.