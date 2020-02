L'Egypte a passé le cap des 100 millions d'habitants, la surpopulation inquiète le gouvernement

Le chiffre s'est affiché mardi 11 février sur le compteur électronique de l'Agence égyptienne pour les statistiques : 100 millions. Cent millions d'habitants pour l'Egypte, le plus peuplé des pays arabes - le troisième du continent africain après l'Ethiopie et le Nigéria.

Le taux de fécondité, qui dans les années 80 avait pourtant nettement ralenti - comme dans la plupart des pays arabes - explose : aujourd'hui en Egypte un enfant naît toutes les 18 secondes. Et chaque année la population augmente de quasiment 2 millions d'habitants.

Des habitants qui se concentrent quasi exclusivement sur les rives et dans le delta du Nil, régions parmi les plus denses au monde où s'entassent plus de 1500 habitants au kilomètre / carré et où l'accès à l'eau est un enjeu essentiel.

En 2017, lors d'une conférence pour les jeunes, le président al-Sissi en avait fait l'une des deux principales menaces pour son pays : il y avait le "terrorisme" et la surpopulation.

Le gouvernement a timidement lancé ces dernières années quelques mesures de limitation des naissances. En réduisant par exemple les aides sociales accordées aux familles nombreuses. En lançant une grande campagne de sensibilisation "Deux, ça suffit", matérialisée par des spots télé mettant en scène une star du cinéma comique dans le rôle d'un père de famille.

Are two enough? Egypt has launched the 'two is enough' initiative to control the country's population growth but not many are happy with the campaignhttps://t.co/dolfBoXFP4 pic.twitter.com/dknsRaUU57