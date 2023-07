Espagne : 25 ans après la catastrophe écologique d'Aznalcollar, le procès s'ouvre enfin

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

Le procès de la catastrophe écologique d’Aznalcollar s’ouvre mardi à Séville. Il s'agit de l’une des pires catastrophes écologiques survenues en Espagne.

En pleine nuit, le 25 avril 1998, le barrage et les digues de deux bassins de stockage contenant 31 millions de tonnes de déchets à forte teneur en métaux lourds cèdent. Ils sont situés en Andalousie à Aznalcollar, une région qui a un long passé minier. Les installations appartiennent à une société qui exploite un gisement de pyrite, et une autre mine où sont extraits du zinc, du plomb, du cuivre et de l’argent. Sept millions de tonnes de déchets miniers acides se déversent brutalement et polluent 80 kilomètres de cours d'eau et près de 10 000 hectares de terres, dont 3 500 hectares de cultures de riz, de blé, de coton, d’arbres fruitiers.

Le niveau de l'eau est monté de 3,60 mètres en seulement une demi-heure. Les boues toxiques et noires ont pu atteindre les trois mètres de hauteur près des bassins. Trente tonnes de poissons morts sont ramassées, et des dizaines de milliers d’oiseaux, dont des oies et des cigognes. Au total, 11% des oiseaux du parc national de Doñana, classé au patrimoine mondial de l’humanité, sont contaminés.

Un quart de siècle après ce désastre écologique, c’est enfin l’heure de ce procès tant attendu, comme le présente la presse espagnole. Pour le grand quotidien El Pais, il s'agit d'un procès-clé, car il décidera si la multinationale minière Boliden doit payer les coûts d'assainissement, de nettoyage que réclame le gouvernement andalou. Ils sont évalués à 89 millions d'euros.

Le journal estime que cette catastrophe environnementale a marqué un tournant pour la conscience des populations, des autorités espagnoles et des autorités européennes qui ont renforcé leur législation sur la gestion des déchets miniers en termes de sécurité. La catastrophe minière de Boliden a mis 25 ans avant d'être jugée, ce qui confirme la difficulté de faire respecter la responsabilité environnementale.