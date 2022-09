En Californie, le réseau électrique confronté à un nouveau "dôme de chaleur"

Un monde d'avance Jean-Marc Four Du lundi au vendredi à 17h26 et 19h24

Le pic de consommation est attendu pour le lundi 5 septembre, tout simplement parce que c'est un jour férié aux Etats-Unis, c’est le Labor Day. Les 40 millions d’habitants de la Californie se préparent donc à un week-end prolongé. Cela veut dire aussi beaucoup de monde pour les routes. Tout cela n’est pas bon en période de canicule. Ce mercredi 30 août, les pouvoirs publics ont donc émis toute une série de consignes pour limiter la consommation électrique. Il y a des recommandations classiques : éviter d’utiliser des appareils à forte consommation, comme les tondeuses à gazon, les sèche-linge, éteindre les lampes qui ne servent à rien, régler la climatisation au-dessus de 25 degrés.

Et puis, il y a une consigne sans précédent : éviter de recharger les véhicules électriques. Cette recommandation fait l’objet de commentaires souvent ironiques sur les réseaux sociaux, puisque la même Californie, il y a quelques jours, a décidé d’interdire la vente des véhicules à essence à partir de 2035. Les détracteurs s’amusent : en Californie, vous êtes obligé d’acheter une voiture électrique mais vous ne pouvez pas la recharger. Il n’y aurait pas de souci si le réseau électrique de l’Etat ne présentait pas de multiples signes de vétusté. Il y a donc un vrai risque qu’il ne tienne pas face à la demande, en particulier entre 16 heures et 21 heures le soir, l’horaire le plus tendu. Des black-out, des délestages locaux sont possibles, a prévenu la compagnie d’électricité.

Jusqu'à 52 degrés annoncés dans la Vallée de la Mort

Le problème est qu'il va vraiment faire très chaud jusqu’à mardi 6 septembre. "On va cuire", disent tous les présentateurs météo. Des records pourraient être battus, en Californie ou dans les Etats voisins, le Nevada, l’Arizona pendant plusieurs jours. Dans la banlieue de Los Angeles, on pourrait approcher les 45°C, 10°C au-dessus des pics habituels en cette saison. On annonce 52°C dans la célèbre Vallée de la Mort près de Las Vegas. Las Vegas, où ce 1er septembre, il faisait déjà 34°C à 8 heures du matin. Surtout, les températures nocturnes resteront très élevées, sans doute plus de 30°C.

VIDEO: In California, world's tallest thermometer shows 108°F



The thermometer, an iconic monument in the middle of the southern Californian desert, shows the temperature as a heatwave strikes the western United States pic.twitter.com/AXB3fcU7lj — AFP News Agency (@AFP) September 1, 2022

Ce dôme de chaleur est dû à la présence d’un anticyclone au-dessus de toute la zone. Il est collé au sol parce que les vents frais qui viennent du Pacifique dévient vers le Nord lorsqu’ils arrivent dans les terres. C’est un phénomène courant en Californie, mais il est de plus en plus fréquent. En sachant que cette même partie des Etats-Unis a déjà connu cet été des orages très violents, on est vraiment face à cette traduction désormais bien connue du réchauffement : la multiplication des phénomènes météo extrêmes.

Un fort risque d'incendies

Les responsables du réseau électrique ne sont pas les seuls à être inquiets. Les hôpitaux sont en alerte : comme toujours les personnes fragiles peuvent payer un lourd tribut à la canicule. Il est évidemment recommandé d’éviter toute activité physique. Et la ville de Los Angeles a ouvert neuf centres de rafraichissement pour accueillir toutes celles et tous ceux qui ne se sentent pas bien avec la chaleur. Les pompiers sont eux aussi sur le qui-vive. C’est la fin de l’été : tout est sec, il n’y a pas d’humidité, pas de rosée. Donc le risque d’incendie est très élevé. Alors que justement, pour une fois, l’été est resté relativement calme sur ce front des incendies dans l’Ouest des Etats-Unis : dix fois moins de terres détruites que l’an dernier.