En Allemagne, retour vers le futur... à Berlin-Est

La promenade dure environ une heure. Vous partez depuis Berlin-Ouest jusqu'à Check-Point Charlie, où des sentinelles contrôlent les papiers d'identité. Côté est, Friedrichstrasse, puis le palais de la République, qui n'existe plus aujourd'hui : il a été rasé en 2008. Mais que vous tourniez la tête à droite, à gauche, que vous leviez les yeux vers le ciel... vous y êtes ! Les rues de la ville ont été reproduites à l'identique. Un journaliste du quotidien Die Welt, qui a tenté l'expérience, est revenu enthousiaste : "Pour un peu, dit-il, on sentirait presque les gaz d’échappement des Trabant !" L'itinéraire est commenté. Il est également possible de choisir le profil de son guide virtuel, un témoin de l'époque, contestataire ou au contraire fidèle au régime.

Ce projet est né à l'occasion des trente ans de la chute du Mur de Berlin, le 9 novembre prochain. Ce "mur de la honte" qui divisait la ville et le pays depuis 28 ans, symbole le plus marquant d'une Europe balafrée par le rideau de fer. La start-up qui a imaginé cette reconstitution a voulu permettre une transmission très personnalisée, quasi-émotionnelle des connaissances historiques. Un projet né d'une envie. Jonas Rothe, le patron de Time Ride, a toujours rêvé de pouvoir voyager dans le passé de la capitale allemande : "Tout à coup, on n'est plus seulement observateur, mais on se retrouve plongé dans l'Histoire. Et Berlin est pour cela l'endroit idéal : c'est en quelque sorte la capitale mondiale secrète des historiens du 20è siècle. Cette ville a tellement vécu de bouleversements au siècle dernier, c'est inépuisable ! Il y a tellement de voyages dans le temps qui sont possibles... on ne sait même pas par où commencer ".

Le Mur en réalité virtuelle

En trente ans, la ville a complètement changé de visage. Les perspectives aujourd'hui sont beaucoup moins larges, les avenues beaucoup plus encombrées. Ce voyage d'ailleurs est autant une réflexion sur l'histoire que sur l'urbanisme, car la politique de destruction des symboles de la RDA après la chute du mur est - encore aujourd'hui - sujet de polémique en Allemagne.

À l'approche de cet anniversaire, le Mur renaît sous forme de réalité vituelle. Une application permet d'être à peu près n'importe où dans Berlin, et de voir (sur un téléphone portable ou une tablette) à quoi ressemblait le Mur avant sa destruction - à l'endroit où vous êtes précisément : sur la capture d'image d'aujourd'hui défilent des vidéos, des photos ou des enregistrements sonores piochés dans les archives d'époque. Les utilisateurs pourront s’inscrire dès le 9 novembre.