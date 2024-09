Natacha Wolinski en mémoire de son père, Frédéric Paulin dans le chaos du Liban

La fille de l’illustrateur Georges Wolinski est dans "Tout public" pour présenter l’exposition où ses deux sœurs et elle-même ont sélectionné 70 dessins de l’illustrateur, presque dix ans après sa disparition dans la tuerie de Charlie Hebdo. On y retrouve son travail, traversé par les thèmes récurrents de la liberté d’expression et de l’humour insolent. L’exposition permet par ailleurs de s’imprégner d’une facette moins connue de l’œuvre de Georges Wolinski, que sa fille décrit comme un homme "vulnérable [et] mélancolique".

"Souvent on pense aux dessins politiques, aux dessins de cul, mais on oublie toute la part très elliptique, très poétique, très mélancolique de son travail." Natacha Wolinski franceinfo

Cette dernière revient sur les contradictions de son père, qui "vivait comme un grand bourgeois et travaillait pour l’Huma [le quotidien communiste]." Un homme tout en nuance, qu’il sera possible de mieux connaître au cours de l’exposition consacrée aux œuvres emblématiques de sa carrière, à la galerie Huberty & Breyne à Paris, du 13 septembre au 26 octobre 2024.

Aux racines du terrorisme islamiste

Frédéric Paulin est un romancier qui écrit pour décortiquer le monde qui l'entoure et les conflits qui l'agitent. C'était déjà le cas dans sa précédente trilogie Benlazar, et se poursuit dans Nul ennemi comme un frère, premier tome d'une nouvelle trilogie noire sur la naissance de l'organisation jihadiste Hezbollah. L’objectif est de remonter aux origines du terrorisme jihadiste et des premières années de guerre au Liban, jusqu'aux attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan en 2015.

L'auteur veut comprendre les mécanismes à l'œuvre dans la guerre et la violence, à la fois à travers les ressorts de la fiction et d'une documentation précise.

"J'ai la croyance que l'histoire récente peut expliquer le moment actuel, et que le roman peut permettre de rentrer dans cette histoire récente, lorsqu'elle est terrible et trop violente." Frédéric Paulin franceinfo

Un livre riche et nécessaire, disponible dès maintenant en librairie.

Une émission avec la participation des journalistes Anne Chépeau (service culture de franceinfo) et Gilbert Chevalier (chronique "A livre ouvert" sur franceinfo).