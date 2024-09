Mylène Farmer et Gringe : le grand écart musical ?

Le bédéiste américain Joe Sacco, en France à l’occasion du Festival America de Vincennes, passe au micro de "Tout public" pour parler de sa nouvelle BD, Guerre à Gaza (Futuropolis). L'auteur n'en est pas à son premier ouvrage sur le peuple palestinien, après les deux tomes de Palestine (Palestine : une nation occupée et Palestine : dans la bande de Gaza) et Gaza 1956, en marge de l’Histoire. Il livre cette fois un regard d’observateur extérieur et en colère contre l’inaction internationale.

L’auteur dénonce des accusations d’antisémitisme infondées, terme selon lui "instrumentalisé" pour faire taire les personnes qui qualifient le conflit entre Israël et la Palestine de "génocide". Il s’en prend particulièrement à la manière dont certains récits aux États-Unis sont reçus, ce qui entrave selon lui la liberté d’expression, comme cela s’est illustré pendant les "répressions" sur les campus dans les universités américaines.

"L'hypersensibilité [est] un état d'être (…) qui influence tout dans ma vie"

Le rappeur, acteur et auteur Gringe présente son deuxième album solo Hypersensible, où il aborde son hypersensibilité et toutes les thématiques qui en découlent : la santé mentale, son rapport particulier "au temps, au monde, aux autres." L’introspection est un moteur de création pour l’artiste : "Il faut que ce projet puisse me renseigner sur moi le premier, et une fois que je me lance, je me lance à corps perdu dans l'écriture", explique-t-il.

Toutefois, l’album n’aborde pas seulement la question de l’intime, l’artiste voulant rester en prise avec les thématiques de la société d’aujourd’hui, notamment avec des morceaux comme Du Plomb où celui qui se décrit comme ayant "un héritage naturel socialiste", dénonce les violences policières, inspiré par la mort de Nahel.

Une vocation du rap à raconter et à dénoncer une réalité sociale, c’est aux yeux de Gringe ce qu’incarne le groupe Fonky Family, dont l’album Si Dieu veut… est son "album de chevet." Le collectif mythique de rappeurs marseillais sort aujourd’hui un best-of de 17 morceaux extraits pour la plupart de leurs deux albums culte, Si Dieu veut… et Art de Rue.

La fin de la tournée de Mylène Farmer

Les goûts musicaux de Gringe ne s’arrêtent toutefois pas au rap, puisqu’à l’occasion des concerts donnés au Stade de France qui concluent la tournée de l’icône de la chanson française Mylène Farmer, celui-ci nous partage qu’il était un grand fan de la chanteuse étant ado.

Celui en revanche pour qui la passion pour la star ne s’est pas tarie, c’est notre invité Bastien Collignon, un fan depuis le plus jeune âge et qui lui a dédié un podcast, "Mylène Farmer : histoire de…". Il revient sur l’évolution de la carrière de la chanteuse, et comment la perception de celle-ci de la part de la profession et du public s’est métamorphosée, gagnant au fur et à mesure en légitimité. Cette dernière a su par ailleurs se montrer précurseur sur des thématiques désormais très actuelles, comme les questions du genre ou la transidentité, avec les chansons Sans contrefaçon ou XXL, qui datent respectivement de 1987 et de 1995.

Une artiste à redécouvrir à l'occasion de la clôture de sa tournée NEVERMORE, à travers le podcast de Bastien Collignon.

Une émission présentée par Matteu Maestracci, et avec la participation de Yann Bertrand, journaliste au service culture de franceinfo.