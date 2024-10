Le roman graphique "Grégory" 40 ans après, et Marina Hands qui interprète Gena Rowlands au théâtre

L’affaire Grégory Villemin fascine le grand public et reste un mystère pour la justice française depuis 40 ans. Un roman graphique qui retrace cette affaire, préfacé par le père du petit garçon, Jean-Marie Villemin, paraît jeudi 4 octobre 2024. L'auteur du livre, le scénariste Pat Perna, est au micro de "Tout Public" et revient sur la manière dont il a abordé une histoire qui a fait couler tant d’encre depuis son commencement.

À travers Grégory (éditions Les Arènes), Pat Perna cherche avec Christophe Gaultier à redonner une humanité à cette affaire, et surtout à l'histoire de cette famille. Il insiste en effet sur l’importance qu’il donne au fait d'"incarner" Christine et Jean-Marie Villemin, couple avec lequel il a développé un lien précieux.

"Très rapidement, j'ai découvert cet homme [Jean-Marie Villemin], et ça a été bouleversant. Pour moi, c'est une vraie rencontre au sens le plus beau qui soit." Pat Perna franceinfo

Pour pouvoir faire son travail de scénariste, Pat Perna se souvient avoir reçu de la part de Jean-Marie Villemin "un document qu'il avait appelé une synthèse – en réalité, elle faisait 250 pages – simplement pour m'expliquer l'affaire. Ensuite, il m'a donné plus de 100 000 coupures de presse qu'il a classées, scannées, archivées par date, par type de journaux, etc." Toutefois, l’auteur a fait le choix de se concentrer sur quelque chose d’autre que les faits : le lien entre Christine et Jean-Marie Villemin, "cet amour incroyable qui leur a permis (…) de transcender cette histoire et d'aller au-delà".

Le couple John Cassavetes-Gena Rowlands renaît avec la troupe de la Comédie Française

Le couple d'acteurs mythiques formé par John Cassavetes et Gena Rowlands est mis en scène par Constance Meyer dans la pièce Contre, où la comédienne Marina Hands incarne Gena Rowlands.

Marina Hands revient dans "Tout Public" sur la façon dont l'actrice américaine a marqué l'histoire du cinéma, et sur son influence sur le travail de réalisation de son mari John Cassavetes, acteur, mais aussi auteur et réalisateur. "Les actrices étaient très iconisées (...). Et puis [Gena Rowlands] a debarqué et a dit : moi, je vais jouer les vraies femmes. Je vais être une vraie femme, jouer des femmes qui galèrent, des femmes qui souffrent, des femmes de milieux difficiles. Ça a fait beaucoup de bien à tout le monde."

"[Gena Rowlands] a fait le pont entre le vivier créatif de Cassavetes, qui aurait pu être essentiellement marginal et marginalisé, et le public. Elle a permis la transmission de l'art de Cassavetes." Marina Hands franceinfo

Cette année, Marina Hands est à retrouver également dans les pièces Silence de Lorraine de Sagazan et Le Soulier de satin de Paul Claudel, mise en scène par Éric Ruf.

Une émission avec la participation des journalistes David Di Giacomo du service police-justice de franceinfo, et Thierry Fiorile, du service culture de franceinfo.