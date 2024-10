La voix des jeunesses palestinienne et israélienne, et Kate Winslet en photographe de guerre

En cette journée de commémoration du 7 octobre, Guillaume Auda, grand reporter et ancien correspondant à Jérusalem, donne une voix à la jeunesse palestinienne et israélienne dans son livre 7 octobre, année zéro. Journaliste de terrain, il documente un territoire qu’il connaît bien, à hauteur d’hommes, où il a interrogé à tour de rôle des jeunes Israéliens et Palestiniens, à la suite de l’attentat terroriste du 7 octobre 2023.

S’il a voulu écrire ce livre, c’est pour essayer de recréer un espace de discussion, et faire "dialoguer les deux jeunesses [qui] sont face-à-face et se regardent à travers une vitre sans tain", explique-t-il. À force de ne plus se côtoyer, si ce n’est au détour d’un checkpoint, la fracture est devenue telle que toute forme d’empathie a disparu. "La possibilité de dire sa souffrance pour l’autre n’existe plus", conclut le journaliste.

"Il reste des lueurs d'espoir, il faut s'y accrocher." Guillaume Auda franceinfo

Pour le moment, la perspective d’un État binational semble irréalisable, selon l'auteur, et trouver des solutions à court terme semble être la problématique la plus urgente. Ainsi, Guillaume Auda insiste sur le fait que seuls le retour des otages et un cessez-le-feu permettraient aux deux peuples d'avancer et de se tourner vers le futur.

Kate Winslet dans le rôle de Lee Miller, photographe de guerre

Lee Miller est une femme au destin exceptionnel : d’abord mannequin dans les années 20 à New-York, photographe d’art et de mode à Paris, puis reporter de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, elle sera incarnée à l'écran par Kate Winslet à partir du mercredi 9 octobre 2024 dans un biopic qui lui est dédié.

Kate Winslet revient sur la manière dont elle a abordé le fait d’incarner à l’écran cette femme forte et indépendante. L’actrice nous confie qu’elle trouve "crucial" le fait de raconter la manière dont "[Lee Miller] a mené sa vie et comment elle a redéfini la féminité avec sa résilience et son courage, mais aussi avec force et compassion". Un portrait très actuel, bien que les évènements se soient déroulés il y a de cela 80 ans. L'actrice se reconnaît une véritable accointance avec la photographe de guerre, qu'elle décrit comme une femme indépendante et ayant "vécu comme elle le voulait".

"En vieillissant et en la jouant, je réalise que je suis très proche d'elle [Lee Miller]." Kate Winslet franceinfo

En parallèle, l'exposition "Lee Miller, Saint-Malo assiégée, août 1944", consacrée à la photographe, est en cours à Saint-Malo. Hélène Gédouin, co-commissaire de l’exposition, détaille l'expérience de la guerre de Lee Miller lors de son entrée dans la ville de Saint-Malo, qui est encore une zone de combat à ce moment-là. "Elle va se trouver confrontée à la vraie guerre, c'est-à-dire les combats, les bombes, les gens qui meurent autour d'elle, les soldats, les réfugiés, décrit-elle. Et elle saisit de façon incroyablement humaine les visages de ces gens qui sont terrifiés".

Des photographies à découvrir ou à redécouvrir à la Chapelle de la Victoire à Saint-Malo, jusqu'au 3 novembre 2024.

Une émission avec la participation de Matteu Maestracci, journaliste au service culture de franceinfo.