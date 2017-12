Tout est politique. Recensement des migrants dans les hébergements d'urgence : "Il faut retirer la circulaire Collomb"

Emmanuel Maurel était invité de Tout est politique, vendredi 22 décembre, sur franceinfo. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Les invités de Tout est politique sont revenus, vendredi 22 décembre sur franceinfo, sur le contenu de la circulaire du 12 décembre, demandant aux préfets de procéder à un recensement des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. "Il faut vraiment renouer avec cette tradition républicaine de l'hospitalité", a estimé Emmanuel Maurel, député socialiste européen, candidat à la tête du Parti socialiste.

L'extrait

Est-ce que cette circulaire est choquante ? La réponse d'Emmanuel Maurel, député socialiste européen, responsable de Maintenant la gauche, candidat à la tête du Parti socialiste.

Emmanuel Maurel : [Cette circulaire] me choque. (...) Le débat sur l'immigration est une chose, la circulaire en est une autre. On parle des centres d'hébergement d'urgence qui ont une mission d'accueil inconditionnel, c'est-à-dire par définition qui ne font pas de tri. Ça correspond à l'idée que la France hospitalière se fait du traitement de ces gens qui sont en grande difficulté. Ce qui me choque, c'est qu'on permettre à des fonctionnaires d'État de venir dans ces centres, qui étaient d'une certaine façon inviolables (...) pour recenser. (...) Ça me choque d'autant plus que les Français voient avec indignation ce qui est en train de se passer aujourd'hui à la frontière entre l'Italie et la France. Des gens, au péril de leur vie, tentent de rejoindre notre pays. Il faut vraiment renouer avec cette tradition républicaine de l'hospitalité. Je pense qu' et qu'on reprenne ce débat de façon apaisée. (...) Un climat malsain va s'installer dans ce pays alors que, s'il y a bien un sujet sur lequel il faut discuter de façon apaisée, c'est celui ci.

Les invités

Gilles Legendre, député La République en marche de la 2e circonscription de Paris

Emmanuel Maurel, député socialiste européen et responsable de Maintenant la gauche

Constance Le Grip, député Les Républicains de la 6e circonscription des Hauts-de-Seine

Bastien Lachaud, député La France insoumise de la 6e circonscription de Seine-Saint-Denis