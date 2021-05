Vaccination des enfants, la France des agriculteurs et l’Eurovision 2021 : c’est l’actu de la semaine pour les enfants

La situation des agriculteurs, c'est le dossier de la semaine de Salut l'info ! (ASTRAPI / BAYARD PRESSE / FRANCE INFO / RADIO FRANCE)

Comme chaque vendredi, le podcast "Salut l’info !", produit par franceinfo et le magazine Astrapi, emmène les enfants faire le tour de l’actualité.

Cette semaine, l'émission fait d'abord une halte en Amérique du Nord pour aborder une question qui fait de plus en plus débat : faut-il aussi vacciner les enfants, pour lutter contre l’épidémie de coronavirus ? Le Canada et les États-Unis viennent d’autoriser la vaccination des 12-15 ans. Des tests sont en cours pour les enfants plus jeunes par exemple pour les vaccins Pfizer et Moderna. Estelle fait le point dans ce nouvel épisode et répond aux questions de Luna et Manacée, 10 et 11 ans.

À la découverte de l’agriculture française

L’actualité, c’est aussi la semaine de l’Agriculture du 13 au 24 mai, à la place de l’habituel Salon de l’Agriculture, annulé du fait des restrictions sanitaires et de l’épidémie. L’occasion pour la journaliste Camille d’emmener les enfants sur le terrain… au cœur de la France des agriculteurs et agricultrices.

Au programme aussi de l’émission : des explications à l’occasion de la journée de lutte contre l’homophobie et la transphobie, pour sensibiliser et lutter contre ces violences.

Dans la rubrique "On se dit tout", cette semaine, c’est Barnabé qui prend le micro pour raconter qu’il a de la peine de voir des personnes démunies, dans la rue par exemple. L’émission répond à ses interrogations et lui donne des conseils. Sans oublier les blagues des enfants et un coup de cœur musical, plutôt d’actualité ! Garance conseille en effet aux enfants d’écouter Voilà de Barbara Pravi. La chanteuse représente la France au concours de l’Eurovision qui démarre le 18 mai.

Bonne écoute !

Un podcast préparé par Estelle Faure, Marina Cabiten, Camille Kauffmann et Jessica Jeffries-Britten avec l'aide de la psychologue Nadège Larcher.