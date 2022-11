Route du Rhum, COP27 et lutte contre le harcèlement scolaire : l'actualité à portée des enfants

Estelle Faure et Pauline Pennanec’h

Salut l'info ! Estelle Faure et Pauline Pennanec’h Toutes les semaines

Le départ d’une course mythique en bateau, une grande réunion pour la planète et des conseils contre le harcèlement scolaire : c’est le programme de "Salut l’info !" cette semaine.

C'est parti pour un nouveau tour de l'actualité, à hauteur d'enfants, avec franceinfo et le magazine Astrapi !

Cette semaine, le podcast "Salut l’info !" embarque les enfants à bord d’un bateau parti pour la Route du Rhum, cette grande course pour rejoindre à la voile la Guadeloupe. Notre journaliste Agathe d’Astrapi a pu rencontrer Alan Roura, avant son départ mercredi 9 novembre. Le navigateur nous offre une visite guidée de son bateau.

L’actualité nous emmène aussi en Egypte, en Afrique. Jusqu’au 18 novembre se tient la COP27, une grande réunion de 197 pays pour s’engager contre le changement climatique. Les explications de notre journaliste Estelle sont à écouter dans cette émission.

Stop au harcèlement scolaire

Jeudi 10 novembre, la journée contre le harcèlement à l’école a permis d'aborder le sujet en classe… et dans notre émission. Estelle donne des conseils aux enfants s’ils sont victimes ou témoins de harcèlement. L’occasion de rappeler qu’il existe aussi un numéro gratuit à appeler pour avoir de l’aide : le 3020.

Parler, ça fait du bien et ça permet de trouver des solutions à nos soucis. Comme dans notre rubrique "On se dit tout". Cette semaine, Hector a fait appel à nous pour parler de pensées qui l’embêtent, des pensées "méchantes", nous explique-t-il. On lui répond, avec l’aide de notre psychologue Nadège Larcher.

"Salut l'info !" cherche ses nouvelles voix

Si nos jeunes auditeurs ont envie de devenir l’une des prochaines voix de "Salut l’info !", ils peuvent participer à notre grand casting ! Dix enfants seront sélectionnés pour participer à un enregistrement le 23 novembre à la Maison de la radio à Paris. Ce casting est ouvert aux enfants entre 7 et 11 ans. Pour participer il suffit de laisser un message sur notre répondeur au 01 47 79 40 00 avec le nom de l’enfant, son âge et le numéro de téléphone des parents. Ils doivent bien sûr être d’accord pour que leur enfant participe !

Le Club "Salut l’info !" s’agrandit d'ailleurs de semaine en semaine : les enfants sont de plus en plus nombreux à nous écouter, l’équipe en est ravie ! Cette semaine, c’est Gabriel qui prend la parole au micro de l’émission. Il nous conseille notamment d’écouter une chanson de Feu Chatterton, Monde nouveau.

Bonne écoute !