PODCAST. Travaux à Notre-Dame, Afro-Américains et amitié... c’est l’actu de la semaine pour les enfants !

"Salut l'info" du 12 juin 2020. (EL DON GUILLERMO / ASTRAPI MAGAZINE)

Les manifestations continuent aux Etats-Unis et dans le monde, après la mort de George Floyd, un Afro-Américain mort suite à son arrestation par un policier blanc à Minneapolis : des millions de manifestants expriment leur tristesse et leur indignation contre le racisme et les violences policières. Pour comprendre leur colère, Julien remonte le temps pour raconter l’histoire des Noirs aux Etats-Unis. La France connait une histoire un peu différente mais dans notre pays aussi, des gens subissent des actes ou des insultes racistes, des manifestants dénoncent aussi des violences de la part de certains policiers. L’émission fait le point sur ce sujet et les dernières annonces faites par le ministre de l’Intérieur.

Notre-Dame-de-Paris, un chantier historique

"Salut l’info !" fait aussi un détour par la cathédrale Notre-Dame de Paris cette semaine. C’est l’un des monuments les plus visités au monde ! Mais en avril 2019, un grand incendie a ravagé la cathédrale, qui est en reconstruction depuis. Après plusieurs arrêts, le chantier redémarre cette semaine, une opération périlleuse… Où en sont les travaux ? Comment sera reconstruite la cathédrale, vieille de plusieurs siècles ? Estelle répond aux questions d’Anis et de Martin sur ce chantier historique.

Dans "Salut l’info !", les enfants prennent le micro et la parole pour raconter leurs angoisses, leurs sentiments, leurs questions sur la vie… Cette semaine, Dylan partage la sienne sur l’amitié : mais à quoi peuvent bien servir les copains ? L’amitié, "c’est bien, on rigole tous ensemble", confie-t-il, mais parfois ça peut "déborder un petit peu" et se terminer en conflit. L’émission répond à cette grande interrogation et donne des conseils aux enfants pour bien vivre une amitié, avec ses hauts et ses bas.

Cette semaine, on écoute aussi les devinettes des enfants laissées sur le répondeur de l’émission au 01 47 79 40 00. Au bout du fil, Marion a aussi déposé son coup de cœur sur notre répondeur : elle recommande la lecture des livres "Histoires du soir pour filles rebelles", qui dresse le portrait de femmes qui ont accompli de grandes choses... La preuve que les filles comme les garçons peuvent changer le cours de l’Histoire et aller au bout de leurs rêves. Bonne écoute !