PODCAST. "Black lives matter", tests Covid et fête des parents

"Black lives matter", tests Covid et fête des parents (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Dans une vidéo postée sur Internet, Keedron, un jeune noir américain de 12 ans, chante en hommage à George Floyd. C’est le nom d'un homme noir tué après son arrestation à Minneapolis aux Etats-Unis, la semaine dernière. Sur une vidéo qui a beaucoup circulé, on voit un policier blanc appuyer son genou sur le cou de George Floyd, l’empêchant de respirer.

Sa mort a provoqué l’émotion et la colère de millions de personnes qui manifestent contre le racisme et la violence de certains policiers, aux États-Unis mais aussi dans le monde entier. Comme en France, où des manifestations ont eu lieu en mémoire de George Floyd mais aussi d’Adama Traoré, un jeune homme noir mort suite à son interpellation en 2016. Les violences policières, Salut l’info ! avait déjà évoqué le sujet lors d’une précédente émission.

L’un des slogans des rassemblements de ces derniers jours revient en boucle : « Black lives matter », qu’on peut traduire par « La vie des noirs compte ». Au micro de notre reporter Grégory aux Etats-Unis, l’une des manifestantes explique pourquoi elle se mobilise contre les violences policières et le racisme.

Au menu de l’actualité aussi : un décollage à 400 kms au-dessus des Etats-Unis pour une fusée et du nouveau pour les fans d'Harry Potter et de l’auteure JK Rowling. Sur l’actualité, les enfants peuvent d’ailleurs continuer à laisser leurs questions sur notre répondeur au 01 47 79 40 00. C’est ce qu’a fait Clément : « Comment on arrive à savoir avec un test si le coronavirus est là ou pas ». Test dans le nez ou sanguin, Estelle répond à sa question, à hauteur d’enfant.

Fête d’anniversaire… et des parents

Au micro, cette semaine, dans la rubrique "On se dit tout", c’est Sarah qui prend la parole. Pour ses huit ans, elle a peur de ne pas fêter son anniversaire comme elle le souhaite, à cause du coronavirus. L’émission lui donne quelques conseils pour rester la reine de la journée.

Ce mois-ci, c’est aussi leur fête : les mères, ce dimanche, puis les pères, le 21 juin. L’occasion pour Salut l’info ! d’explorer ces étranges créatures que sont nos parents : ils ont grandi à une drôle d’époque, ils demandent parfois aux enfants des choses loufoques et on leur porte tout l’amour du monde. Rémi d’Astrapi aide les enfants à comprendre leurs parents, une enquête qui n’a pas été des plus faciles à réaliser !

À l’occasion de la fête des parents, en guise de cadeau, des enfants ont laissé sur notre répondeur des dédicaces tout en musique, histoire de finir l’émission sur une note... positive. Bonne écoute !