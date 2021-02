Municipales, séries à gogo et puberté : c’est l’actu de la semaine de la semaine pour les enfants

Municipales, séries à gogo et puberté (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Le second tour des élections municipales devait initialement se tenir le 22 mars… en plein confinement ! Alors il a été annulé et reporté à ce dimanche. Pour qui vote-t-on et comment ça marche ? Estelle fait le point dans l’émission, avec l’aide de Justine et Hugo, élèves en CM2 et futurs électeurs.

A l’affiche aussi cette semaine : des films au cinéma qui ont rouvert leurs portes ce lundi. En respectant bien sûr des règles sanitaires contre le Covid19.

Quand les séries envahissent nos écrans

Pour ceux qui préfèrent les séries à la maison aux films au cinéma, Julien a enquêté sur l’univers des séries télé… Ces dernières années, elles ont cartonné, notamment sur des plateformes vidéos dédiées. Mais de quand datent les premières séries ? Celles notamment que regardaient les parents de nos jeunes auditeurs… Avec Salut l’info !, plongez dans la grande histoire des séries, génériques à l’appui ! Mais d’ailleurs, comment on crée une série ? Personnages, écriture, dessin et temps de production… Delphine Maury, à l’origine de la série animée pour enfants « Les Grandes grandes vacances » explique l’envers du décor aux plus jeunes.

Comment bien vivre la puberté ?

Les enfants sentent peut-être leur corps changer en ce moment et grandir… Ce passage vers l’âge adulte s’appelle la puberté. Et elle n’est pas toujours facile à vivre. C’est ce que raconte Louka cette semaine dans notre rubrique « On se dit tout ». L’émission lui explique ce qu’il se passe dans son corps et que c’est tout à fait… normal !

Pour penser à autre chose et se changer les idées, rien de mieux que d’écouter une bonne série… de blagues ! Les enfants peuvent laisser leurs meilleures devinettes sur notre répondeur au 01 47 79 40 00. Et leurs coups de cœur aussi : cette semaine, Clément nous raconte pourquoi il adore le film « Dilili à Paris » et ses chansons… Une ode à l’égalité et une balade dans le Paris des années 1900. Bonne écoute !