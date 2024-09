Femmes afghanes, des médaillés olympiques et paralympiques et la peur du futur : l'actualité à portée des enfants

Estelle Faure, Pauline Pennanec'h, Agathe Guilhem, Lara Mercier, Rémi Chaurand et Marion Joseph

Salut l'info ! Estelle Faure, Pauline Pennanec'h, Agathe Guilhem, Lara Mercier, Rémi Chaurand et Marion Joseph Toutes les semaines

Deux champions olympiques et paralympiques au micro, les droits des femmes afghanes et des conseils pour affronter l’avenir : c’est le menu du nouvel épisode de "Salut l'info !"

Chaque semaine, le podcast "Salut l'info !" raconte l'actualité aux 7-11 ans, une production de la radio franceinfo et du magazine Astrapi. Les enfants prennent la parole tout au long de l'émission : pour commenter l'actualité, poser des questions, demander des conseils ou encore raconter des blagues. Pour co-présenter l'épisode de la semaine, "Salut l'info !" accueille Louison, 9 ans.

L’actualité nous emmène d’abord en Afghanistan, où les droits des femmes viennent d’être à nouveau restreints par le gouvernement taliban. Plus d’explications dans cette émission.

Direction ensuite l’espace, dans la Station spatiale internationale (ISS) où deux astronautes américains se retrouvent bloqués. Mais pourquoi ? Comment vont-ils survivre et que vont-ils faire ? Les réponses sont à écouter dans cet épisode.

Le Quart d'heure Actu : un rituel hebdomadaire pour apprendre à s'informer

Le quart d'heure actu du 13 septembre 2024. (ZELDA ZONK / ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Pour vous lancer dans l'aventure de l'éducation aux médias en cycles 2 et 3, nous mettons à votre disposition, chaque semaine, un nouvel épisode du "Quart d'heure Actu". Cette séquence de trois brèves audio extraites du podcast "Salut l'info !" vous permet d'instaurer en classe un rituel d'information hebdomadaire court et ludique. Et pour encourager une écoute active des élèves, la séance s'accompagne d'un quiz à télécharger.

>> Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Bayard éducation

Le quart d'heure actu du 13 septembre écouter

Des champions au micro

Notre dossier de la semaine revient sur les moments forts des Jeux de Paris. Au micro, on écoute Timothée Adolphe, médaillé d’argent paralympique, et la gymnaste Kaylia Nemour, médaillée d’or aux barres asymétriques. Ils répondent aux questions d’Alix, 9 ans. L’occasion de revivre les Jeux à travers leur expérience et leurs souvenirs !

Peur de l’avenir

Sur le répondeur de l’émission, c’est Gaia qui nous a contacté pour nous faire part de sa peur de l’avenir. Comment s’imaginer dans un monde pollué et si compliqué ? L’émission lui donne des conseils, avec l’aide d’une psychologue.

On n’oublie pas d’écouter trois blagues laissées par les enfants sur notre répondeur. Et on découvre les conseils culture de notre auditrice de la semaine, Louison, 9 ans.

Bonne écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode !

"Salut l'info !" vous a été préparé cette semaine par :

À la production, Estelle Faure, Agathe Guilhem, Lara Mercier et Rémi Chaurand

À la rédaction en chef, Pauline Pennanec'h et Marion Joseph

À la réalisation, Philippe Baudouin

Au mixage, Raphaël Rasson