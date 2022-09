Faire du sport, des solutions pour la planète et la reine d'Angleterre

Estelle Faure et Marina Cabiten

Au menu de "Salut l'info" cette semaine : les bienfaits du sport, des idées pour refroidir la planète et la mort de la reine Elizabeth II.

Chaque semaine, le podcast "Salut l'info !" raconte l'actualité à hauteur d'enfants (7-11 ans), un programme produit par la radio franceinfo et le magazine Astrapi.

Dans cet épisode, la journaliste Estelle revient sur un événement qui a fait la une des journaux : la mort de la reine Elizabeth II, après 70 ans de règne.

L'épisode revient aussi sur une polémique à propos de l'équipe de football du PSG et de leur vol en jet privé. La journaliste Estelle fait le point sur le sujet et explique pourquoi cela a fait autant parler. L'occasion d'aborder la question de nos moyens de transport et de leur impact sur notre Terre.

Du sport encore au programme ! Un médecin leur explique pourquoi il est bon pour la santé de faire de l'activité physique : combien de temps, quels effets sur la santé, quel sport adopter…

Des idées pour la planète

À propos de notre planète, depuis le début de l'année, des records de température sont battus un peu partout dans le monde. Cette semaine, en Californie aux Etats Unis, il a fait plus de 50 degrés ! Nos journalistes Pauline et Agathe ont parlé du sujet avec des enfants : au micro, ils donnent leurs idées pour faire face à cette météo qui s'emballe.

Communiquer avec ses amis lointains

Les enfants prennent aussi le micro dans notre rubrique "On se dit tout" : Théodore nous raconte que son meilleur ami déménage. Comment continuer de communiquer avec lui, demande-t-il à "Salut l'info !" Avec l'aide d'une psychologue, l'émission lui donne des astuces.

Pour muscler nos zygomatiques, on écoute le top 3 des blagues d'enfants laissées sur le répondeur de l'émission. Ils peuvent toute la semaine nous raconter leur blague au 01 47 79 40 00 et passer dans la prochaine émission !

Gaël Faye en écoute dans le Club Salut l'info !

Cette semaine, dans le Club Salut l'info !, c'est Félix qui s'exprime : il nous raconte ses goûts et nous fait découvrir sa chanson préférée, « Chalouper », signée Gaël Faye. Bonne écoute !

"Salut l'info !" vous a été préparé cette semaine par :

Estelle Faure, Agathe Guilhem, Lara Mercier, et Rémi Chaurand à la production

Pauline Pennanec'h et Marion Joseph à la rédaction en chef

Philippe Baudouin à la réalisation

Raphaël Rasson au mixage