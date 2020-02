Epidémie, violences sexuelles, Appel de la forêt… c’est l’actu de la semaine pour les enfants

"Salut l'info !" épisode 23. (EL DON GUILLERMO / ASTRAPI)

"On a devant nous une épidémie qui arrive, on sait que certains pays sont déjà plus touchés que nous. On va devoir l’affronter au mieux, avec la vie qui continue." Ce sont les mots prononcés par le président Emmanuel Macron cette semaine, en visite dans un hôpital à Paris. "Epidémie"… un terme qui revient beaucoup dans l’actualité, face aux nouveaux cas de coronavirus Covid-19, notamment en Italie et en France. Estelle explique aux enfants ce que ça veut dire.

A l’affiche cette semaine, il y a aussi notre coup de cœur ciné : direction le Grand Nord canadien, avec le film L’Appel de la forêt qui vient de sortir au cinéma. Ce film d’aventures a pour héros un chien au grand cœur, Chuck, à qui il arrive quelques infortunes. Si le titre vous dit quelque chose, c’est parce que c’est une revisite du célèbre roman de l’écrivain américain Jack London !

Apprendre à réagir face aux agressions sexuelles

L’ex-patineuse Sarah Abitbol a récemment dénoncé les abus sexuels qu’elle a subis dans l’adolescence. Et elle n’est pas la seule à avoir vécu ce genre de situation. Parce que c’est un sujet grave et important, "Salut l’info !" a décidé de consacrer son dossier aux violences sexuelles sur les enfants : comment les reconnaître, comment en parler et comment s’en protéger ? La psychologue Mélanie Dupont travaille auprès d’enfants victimes de ces violences. Au micro, elle donne ses conseils pour y faire face, sans tabou.

Bonheur de papoter avec mamie

Dans "Salut l’info !", ce sont les enfants qui prennent le micro pour nous parler de ce qui les rend triste… ou tout l’inverse ! Cette semaine, Lamis nous décrit son bonheur quand elle écoute sa grand-mère raconter sa vie d’avant. Et ça tombe bien car dimanche, c’est la fête de toutes les grands-mères !

Paul, lui, a une autre activité favorite : se balader en ville et chasser des "Invaders", des mosaïques rigolotes installées aux coins des rues. Il les capture en photos grâce à l’application Flash Invaders. C’est le coup de cœur original de cette semaine… Et peut-être une idée de sortie avec mamie ? Bonne écoute