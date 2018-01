Question de choix. La biodynamie, l'avenir du vin ?

Un vignoble près de Beaune en Bourgogne. 7% des vins consommés en France sont biologiques. (JUMPING ROCKS / UNIVERSAL IMAGES GROUP EDITORIAL / GETTY IMAGES)

Le vin biologique existe officiellement depuis seulement six ans, mais déjà, plus de 7% des vins consommés en France sont biologiques. A côté du label bio, d'autres labels apparaissent de plus en plus souvent sur les bouteilles. Les labels Demeter ou Biodyvin notamment qui certifient les vins en biodynamie. Les producteurs de vin en biodynamie sont réunis dans le sud-ouest ce week-end en assemblée générale.

La biodynamie va plus loin que le bio

Les vignerons qui utilisent cette méthode recherchent une harmonie entre la terre, la vigne, la vie du sol et le geste de l’homme. Les sceptiques taxent ces pratiques d’ésotériques, mais de prestigieux domaines sont désormais certifiés.

En agriculture biodynamique, on travaille en fonction des heures de la journée. On bine le matin pour vitaliser la plante, mais aussi l’après-midi pour maintenir l’eau dans le sol. Le calendrier lunaire est aussi pris en compte.

Un cahier des charges encore plus strict

À la cave, le cahier des charges est encore plus strict que pour le vin bio. Les travaux de filtrage, de soutirage et de mise en bouteille ne se font pas n’importe quand. En biodynamie, les vignerons utilisent des tisanes à base de plantes pour aider la vigne à se renforcer et à mieux se développer. Les vins en biodynamie sont certifiés en France par les organismes Demeter ou Biodyvin.