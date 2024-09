Conserver l’esprit olympique toute l’année avec les associations sportives

Les Jeux olympiques et paralympiques ont marqué les esprits des Français. On peut s'attendre à ce que cette formidable énergie sportive suscite chez de nombreux enfants l'envie de s'inscrire à un sport. Amélia Matar confirme qu'il faut conserver l'esprit olympique.

franceinfo : La richesse offerte par les jeux de Paris 2024 pourrait-elle attirer les jeunes vers des sports plus diversifiés que le football ou le judo ?

Amélia Matar : Oui ! La Fédération française de tennis de table avait déjà relevé une hausse significative du nombre de licenciés la saison dernière liée, d’après ses dirigeants, à la notoriété croissante du prodige Félix Lebrun. La pratique de l’escalade, quant à elle, explose ces dernières années, le nombre de sites d'escalade en France a considérablement augmenté, avec plusieurs centaines de salles de bloc.

Qu’en est-il des bienfaits du sport pour les enfants et quels sports pratiquer à quel âge ?

Des études rapportent que les enfants inscrits à des clubs de sport ont moins de problèmes de comportement et de sédentarité. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Genève en 2021 montre que l’activité physique régulière pourrait être liée à une amélioration des résultats scolaires. Et a priori, tous les sports ont un intérêt dès lors que la pratique s'exerce avec des professionnels qualifiés, dans des clubs qui favorisent le plaisir et l’éveil. Guy Tusseau, ancien masseur-kinésithérapeute du Comité national olympique et sportif français, a observé que la natation, par exemple, est très adaptée à un corps jeune, en pleine croissance, car de nombreux muscles sont sollicités sans impact articulaire. C’est aussi un sport qui développe la coordination motrice, l’équilibre ou encore la gestion du stress.

Pour les adolescents, le sport est profitable durant une période de vie charnière, parfois épineuse. L’Organisation mondiale de la santé recommande au moins 1 heure d’activité physique par jour pour les jeunes de 11 à 17 ans. Or, des enquêtes récentes montrent que les Français sont bien en deçà, en comparaison avec d’autres pays. Les résultats de l’étude Esteban indiquent, pour 2022, qu’environ la moitié des garçons et un tiers des filles atteignent les recommandations de l’OMS.

Justement, quel bilan peut-on faire de la pratique du sport des enfants français ?

En France, les fédérations sportives délivrent environ 15 millions de licences par an, et la moitié des licenciés sont des enfants de moins de 16 ans. L’éducation physique et sportive – le fameux EPS – fait partie du système éducatif dès la primaire, à raison de plusieurs heures par semaine. Mentionnons également des initiatives spécifiques comme “Savoir nager” – dont l’objectif est que tous les enfants maîtrisent la nage avant l’entrée au collège –, ou encore des associations comme l’Union nationale du sport scolaire qui anime des compétitions et des évènements sportifs pour les collégiens et les lycéens dans un esprit d’équipe et de camaraderie.

La compétition est-elle recommandée pour les enfants ?

Oui, tant qu’elle reste raisonnable et adaptée aux besoins de l’enfant. Guy Tusseau précise qu’elle doit demeurer ludique, surtout quand il s’agit des plus petits. Une pratique sportive intensive peut avoir des conséquences délétères sur la croissance de l’enfant. Les exemples de sportifs et de sportives comme la patineuse russe Yulia Lipnitskaya – qui a beaucoup souffert de la pression des résultats – doivent nous alerter sur les dérives d’une pratique outrancière. A contrario, le nageur Léon Marchand raconte comment ses parents, eux-mêmes nageurs de haut niveau, n'ont jamais mis de pression sur lui, privilégiant avant tout son plaisir et son envie.

Et qu’en est-il du sport pour les enfants handicapés ?

Il n'est pas toujours évident pour leur famille de trouver des structures adaptées. Seulement 1,4% des clubs sportifs, en France, sont en mesure de pouvoir prendre en charge des personnes en situation de handicap ! Le ministère des Sports a développé l'Handiguide, un annuaire en ligne qui répertorie les structures sportives capables d'accueillir des enfants handicapés. Le Comité paralympique et sportif français a également mis en place plusieurs programmes afin d'orienter les enfants vers des disciplines sportives adaptées, d'enrichir l'offre des clubs et d'identifier les futurs champions paralympiques.