Comment la lecture peut-elle enrichir les vacances des enfants ?

Les vacances de Toussaint débutent et la lecture reste une activité parfaite pour occuper les plus jeunes durant ces journées d'automne.



La lecture, un plaisir à redécouvrir

Les jeunes lisent de moins en moins, c’est ce que révèle une étude Ipsos commandée par le Centre National du Livre (CNL) et publiée en avril dernier. Selon cette étude, 19% des jeunes âgés de 7 à 19 ans ne lisent pas du tout. Et les lecteurs consacrent en moyenne 19 minutes par jour aux livres, tandis qu’ils passent 3h11 devant les écrans.



Or, la lecture présente de nombreux avantages. Elle permet de développer l’imaginaire, d’enrichir le vocabulaire et d’améliorer la compréhension. C’est un plaisir accessible, divertissant, et enrichissant à bien des égards. En ces périodes de vacances, encourager vos enfants à lire peut être une manière simple de les éloigner des écrans, tout en leur apportant des bénéfices cognitifs.



Écran vs livre : faut-il vraiment choisir ?

Doit-on pour autant opposer écrans et livres ? Non pas nécessairement. On peut faire beaucoup de choses intéressantes sur un écran, y compris lire des livres ou écouter des podcasts. D’ailleurs, 6 jeunes sur 10 ont déjà écouté un livre audio, un chiffre en nette augmentation ces dernières années.



Cependant, il est vrai que l’usage inapproprié des écrans, notamment la consommation excessive de jeux vidéo et de réseaux sociaux, reste préoccupant. Les écrans utilisés en soirée peuvent nuire au sommeil des enfants, un facteur clé de leur développement. Plus généralement, il est préférable qu’un enfant passe des heures, plongé dans une aventure littéraire, qu’à scroller sur un réseau social.



Malgré cela, les réseaux sociaux peuvent parfois se mettre au service de la lecture. Des tendances comme #booktok, avec plus de 30 millions de publications, incitent les jeunes à lire. Il ne s’agit donc pas de mettre en opposition systématique les écrans et les livres, mais plutôt d’équilibrer leur usage. La lecture permet à tous de déconnecter, et de se plonger dans un autre univers, un atout précieux pour les enfants.



Les petits champions de la lecture : Un concours pour donner le goût de lire

Et si la lecture devenait un jeu ? C’est l’idée du concours Les petits champions de la lecture, lancé en 2012, et qui a déjà réuni plus de 150 000 élèves. Ce concours, ouvert aux enfants de CM1 et CM2, leur propose de choisir un texte et de le lire à voix haute en public pendant 2 à 3 minutes. Les meilleurs lecteurs sont sélectionnés pour participer aux finales départementales, régionales, puis à la grande finale nationale, qui se tient à la Comédie Française.



Les inscriptions sont actuellement ouvertes jusqu’au 2 décembre, pour toutes les classes. Ce concours gratuit offre aux enfants l’opportunité de découvrir le plaisir de la lecture à voix haute et de partager ce moment avec leurs camarades. "Ce concours transforme la lecture en un plaisir collectif", explique Régine Hatchondo, présidente du Centre National du Livre, qui soutient l’événement. "Cela permet aux enfants de poser leur voix, de mieux comprendre le texte et surtout de partager ce plaisir avec leur classe."



Cette expérience laisse souvent une empreinte durable chez les jeunes participants. Les enseignants rapportent que leur relation aux livres change, et beaucoup prennent goût à la lecture après le concours.

Encourager la lecture pendant les vacances

En guise d’inspiration, écoutez Rihab, la gagnante de l’édition Île-de-France 2023, lire un extrait du livre Un oiseau dans la classe de Jo Hoestlandt et partager son ressenti après sa participation au concours.



Les vacances sont l’occasion parfaite pour redécouvrir la lecture, que ce soit à voix basse ou à voix haute. Alors, chers parents, proposez à vos enfants des aventures littéraires pour des vacances riches en découvertes !