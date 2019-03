Prenez soin de vous. Soyez doux avec votre peau

Une femme applique une crème sur la peau de son bras. (JEAN-CHRISTOPHE BOURDILLAT / RADIO FRANCE)

À l'occasion de la nouvelle exposition du Musée de l'Homme à Paris, "Dans ma peau", le dermatologue Fabien Guibal donne des conseils tout simples pour bien la protéger.

Organe vital, elle protège de toutes les agressions extérieures, des infections aux rayons du soleil. C'est elle aussi qui maintient notre température à 37 degrés et empêche la déperdition en eau. Indispensable donc et si fragile en apparence, si vite irritée, rougie, coupée... Elle est pourtant d'une extrême résistance, avec ses différentes couches (derme, épiderme, hypoderme) et ses 0,5 à plus de cinq millimètres d'épaisseur. Elle couvre une surface de 1,5 à 2m², soit environ un drap de lit, et pèse trois à cinq kilos chez un adulte (deux fois plus que le cerveau). Sa particularité est de tout afficher, d'exprimer tous nos maux. Une simple rougeur peut aussi bien être le symptôme d'une timidité, d'une irritation ou d'une maladie grave. Aux dermatologues donc de ne pas se tromper. La dermatologie est d'ailleurs l'une des rares disciplines qui permettent de réaliser un diagnostic rien qu'avec les yeux. Les progrès de l'intelligence artificielle aide depuis deux ans à poser des diagnostics, en particulier pour les mélanomes.

Trop d'hygiène peut être néfaste

Contrairement à une idée reçue, les maladies de peau ne sont pas forcément liées à une mauvaise hygiène. Trop d'hygiène, ce n'est pas bon non plus, souligne Fabien Guibal, dermatologue à l'hôpital Saint Louis à Paris et co-signataire du livre de l'exposition Grains de peau. Il rappelle quelques conseils simples pour bien nettoyer et bien protéger sa peau:

- Une douche par jour voire tous les deux jours, suffit. Utilisez un savon surgras, dit sans savon, et pas besoin que ça mousse. La mousse est juste culturelle, une question de confort, mais ne lave pas mieux.

- Si vous avez de l'eczéma ne restez pas des heures sous l'eau car elle enlève le film lipidique qui protège la peau. Séchez-vous bien, et appliquez une crème hydratante.

- Oubliez les gommages surtout si vous avez de l'acné, vous risquez l'effet inverse. Une peau grasse sur-nettoyée va sécréter encore plus de sébum et c'est le même phénomène pour le cuir chevelu et les pellicules. D'une manière générale, la peau n'a pas besoin d'être décapée. L'épiderme se renouvelle tout seul, comme un mur de brique. Il faut en moyenne 28 jours aux nouvelles cellules pour migrer vers la surface. Et ce sont d'ailleurs ces cellules mortes qui peuvent colorer votre coton de démaquillant le soir, et non la pollution de l'air.

- Le soleil en revanche peut favoriser les rides et un relâchement des tissus. La meilleure protection, selon Fabien Guibal, c'est l'ombre. Pas les crèmes solaires. On n'en met jamais assez. Il en faudrait des litres entiers chaque été par famille.

Le seul endroit où nous avons encore une peau de bébé, ce sont.. nos fesses !