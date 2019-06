Prenez soin de vous. Souriez dans le métro

Un métro à quai, station Pont de Levallois-Bécon à Paris. (STÉPHANIE BERLU / RADIO FRANCE)

Vous vous souvenez peut être de ce conducteur de métro à Paris qui faisait rire ses passagers avec ses messages incongrus. Il semble faire des émules. Depuis l'automne dernier, la RATP propose un coaching avec un comédien aux 330 conducteurs de la ligne 13,9% ont suivi cette formation à la prise de parole. Ça se fait aussi sur le RER A et B. L'objectif est de mieux informer les usagers. Surtout en cas de pannes, mais certains conducteurs vont plus loin.

Les gens sont surpris. Ils se regardent entre eux. Certains sourient et vont faire un petit signe au conducteur en descendant. D'autres en revanche sont perturbés. Ils croient à un canular. "Normal", analyse Sophie Bergard, experte en communication depuis trente ans dans de grands groupes de luxe. Les usagers sont dans un mode "métro, boulot, dodo, dépression" et ces messages inhabituels les sortent de leur bulle. Il lui semble donc important que cette forme de communication positive s'inscrive dans la durée pour instaurer une vraie relation de confiance et de proximité avec les usagers.

D'autant que ces messages nous font du bien, parce qu'ils nous sortent de nos shémas habituels de pensés. "On passe notre temps à formuler des choses négatives", remarque Géraldine Lemoine, formatrice en communication, et formée à la communication positive. Elle conseille de dire plutôt "Je choisis", que "Je dois". "Je me sens fatiguée", plutôt que "je suis fatiguée". Le cerveau ne reçoit pas du tout le même message, et le corps ne va pas réagir pareil. Même chose dans vos relations avec les autres. Et si en plus, vous mettez du sourire dans votre voix, vous allez activer la secrétion des hormones du bien-être. De quoi vous décidez à laisser votre voiture au garage pour prendre les transports en commun.