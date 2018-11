Prenez soin de vous. Prenez des vitamines A, B et D

Une femme avale une gélule. (MAXPPP)

Prenez des vitamines. A, B et D : c'est la prescription du nutritionniste Jean-Michel Cohen pour rester en forme et éviter les rhumes du moment. Mais attention, il ne s'agit pas de manger n'importe quoi sous prétexte qu'il fait froid. Nous ne sommes plus des hommes préhistoriques. Plus besoin de faire des réserves de graisse. Nous avons des doudounes et du chauffage à la place ! En revanche, notre corps a toujours des déficits naturels à l'automne. Il va donc falloir lui apporter plus de vitamines.

- Vitamine B. La nature est bien faite, il y en a plein dans les légumes de saison : dans les choux, les tubercules (pommes de terre, carottes, betteraves, radis), les amandes et les légumineuses (lentilles, pois chiches...). Idéal pour garder le moral, réguler le sommeil et lutter contre la fatigue. La vitamine B va aussi apporter de l'énergie aux muscles.



- Vitamine D. Pour ce qui est de la fatigue morale, on va faire appel à la vitamine D. On en a plein en été avec le soleil. Forcément moins en automne-hiver. On va la trouver dans les sardines, le thon, le saumon, et aussi dans les œufs.



- Vitamine A. Moins connue, elle permet d'améliorer la vision crépusculaire. Pratique pour mieux voir le soir avec les jours qui raccourcissent encore. Elle va aussi nourrir la peau, qui a tendance à s'assécher avec la baisse des températures. On trouve la vitamine A dans les produits orange comme les potirons ou les abricots secs, et dans le fromage.

Quid de la vitamine C ? C'est "le grand fantasme de l'alimentation", selon Jean-Michel Cohen. À part chez les sportifs, les femmes enceintes et les fumeurs, les Français n'ont pas selon lui de carence en vitamine C. Mais vous pouvez continuer les kiwis et le jus d'orange pour vous faire plaisir !

En revanche, Jean-Michel Cohen conseille le miel, un antibiotique naturel, pour lutter contre les infections. Son côté visqueux permet selon lui d'éliminer les microbes présents dans l’œsophage. N'hésitez donc pas à étaler du miel sur vos tartines du matin.