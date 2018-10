Prenez soin de vous. C'est le temps des câlins

Amma donne un câlin (un hug) à une femme à Chalons-en-Champagne (Meurthe-et-Moselle), le 24 novembre 2017. (MAXPPP)

Faîtes des câlins. C'est loin d'être une évidence dans notre monde de plus en plus virtuel. À tel point qu'il a fallu instaurer une journée internationale des câlins, depuis 1986, tous les 21 janvier. Les Japonais ont même eu l'idée d'ouvrir des bars à câlins, idée reprise aux Etats-Unis et maintenant en France. Avec des ateliers câlins à Paris notamment. Attention, aucune connotation sexuelle là-dedans.

Des câlins avec tout le monde

Les câlins peuvent venir de vos proches. Mais aussi de parfaits inconnus. C'est le principe des free hugs, ces manifestations où des personnes se rassemblent dans la rue pour proposer des câlins gratuits. Nathalie Cardinale, une ancienne comptable et informaticienne, reconvertie dans les massages tantriques, organise depuis 2014 des "free hugs" sur la place de la Comédie à Montpellier. Elle évoque la magie de ces connexions éphémères, comme une alchimie soudaine, qui va autant apporter à la personne qui fait le câlin qu'à celle qui le reçoit.

L'intensité d'un câlin avec un inconnu

Selon Céline Rivière, neuropsychologue, et auteur d'un livre sur La Câlinothérapie aux éditions Michalon, le câlin rappelle l'étreinte de la mère à son bébé. Il ramène à l'enfance, à un sentiment de sécurité. Mais il peut aussi renvoyer à nos craintes d'abandon ou de rejet. Ce qui explique la réticence de nombreux adultes à faire des câlins, même à leurs proches.

Un câlin contre le stress

La production d'ocytocine est activée. C'est l'hormone de l'attachement, celle que la mère sécrète à l'acouchement pour son enfant. C'est elle qui amène ce bien-être absolu. Les câlins vont aussi favoriser la production d'endorphines contre le stress, et de dopamine, la fameuse hormone du bonheur. En nous aidant à nous sentir en sécurité, ils stimulent aussi notre système immunitaire contre les infections mais il peut y avoir des dérives. Pour les éviter, Céline Rivière conseille avant tout de faire confiance à votre ressenti. Réflechissez si vous vous sentez bien ou pas. C'est votre corps et lui seul qui va pouvoir vous le dire.

L'Indienne Amma, fondatrice de l'ONG "Embracing The World", est samedi 27 et dimanche 28 octobre à Châlons-en-Champagne. Des dizaines de millions de personnes sont déjà passés dans ses bras pour recevoir le "darshan", son étreinte. Elle sera aussi du 5 au 7 novembre à Toulon.