Planète influenceurs. Eileen Hollis, la croque-mort qui explique son métier et veut démystifier la mort

Sur Tiktok et Instagram, Eileen Holish répond aux questions de ses followers sur son métier : celui de croque-mort. (CAPTURE D'ECRAN TIKTOK)

À 31 ans, Eileen Hollis ne ressemble pas au sinistre croque-mort de l'imaginaire collectif. Sur son compte Tiktok, elle raconte le quotidien de l'entreprise familiale de pompes funèbres : les corps à embaumer et les familles à consoler. Elle répond aussi aux questions de ses 600 000 abonnés, en buvant son café, ou dans sa salle de bains, une serviette sur la tête.

"Si vous mourrez, que vous avez 80 ans, et que vous voulez un maquillage gothique, vous aurez un maquillage gothique", s'amuse-t-elle. Elle répond à des questions naïves, souvent drôles, et la plupart du temps bienveillantes : peut-on être enterrés avec des cigares ? Garde-t-on ses piercings ?

Ne pas avoir peur de parler de la mort

Elle s'attache aussi à contredire des clichés, et les idées reçues sur son métier de croque-mort. "Certains pensent que nous brisons leurs mâchoires, ou que nous cassons leurs jambes, afin qu'ils tiennent dans le cercueil s'ils sont trop grands", raconte-t-elle. "Je réponds : non, non ! Il y a des cercueils de toutes les tailles." Son objectif est de démystifier la mort. "N'ayez pas peur d'en parler", estime Eileen Hollis.

"C'est LA chose que nous avons tous en commun. Affrontez cette peur, parlez-en. Ca peut vous frapper, n'importe quand. Alors, respirez ! Vous savez, beaucoup de gens ont peur de ces choses, moi comprise..." Eileen Hollis, croque-mort à franceinfo

Une teinture bleue pour dernière volonté

Elle-même n'est pas hermétique aux aléas de sa profession. "Malheureusement, j'ai dû m'occuper d'un tout petit bébé", raconte-t-elle dans cette vidéo Tiktok. "Généralement, je garde mon sang-froid, mais je crois qu'il est important que vous puissiez voir que les employés de pompes funèbres ne sont pas des êtres avides et sans coeur."

Une ombre dissipée lorsqu'elle va, par exemple, acheter de la teinture bleue pour cheveux. La dernière volonté d'une vieille dame, et "peut-être le plus beau jour de ma vie", assure Eileen Hollis. Quand à la mythique série Six Feet Under, qui met en scène une famille de croque-morts, et dont elle pourrait être un personnage, elle y retrouve "un portrait très honnête de [son] quotidien."