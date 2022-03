On ne pouvait pas le rater. On est donc démasqué ce matin au bureau !

On ne pouvait pas le rater Olivia Leray Du lundi au vendredi à 8h26 et 10h56

On est donc démasqué ce matin au bureau ! Oui, alors sauf moi, parce que manque de chance, j'ai un rhume. Donc, bon, j'ai gardé mon masque pour pas me faire rouspéter. Mais attention, pour les autres, ce matin, ca peut surprendre : vous allez revoir des sourires au boulot !



Et ça peut surprendre. Revoir les sourires des collègues portés disparus depuis septembre 2020, veille de la 2e vague du Covid-19. Depuis, on avait quand même fini par ne plus trop respecter à la lettre ces consignes-là, il faut bien le dire, comme "Ne pas mettre son masque sous le nez" ou "Ne pas mettre son masque dans la poche".



Voila donc c'est fini. Contente de vous revoir, vous êtes beau, mais ce matin je dis prudence. Prudence d'abord parce que vous savez qu'on a jamais le droit d'être trop heureux d'un coup depuis quelques années. Donc, évidemment, une bonne nouvelle va... avec une inquiétude : "L'épidémie connaît un léger rebond".

Mais prudence, surtout, parce qu'avec le masque au bureau, on avait pris de mauvaises habitudes comme bailler sans se faire voir, faire des grimaces quand on est pas d'accord ou encore, pour certains, "oublier quelquefois" de se laver les dents. Donc voilà on se re-lave les dents à partir de ce matin, merci !

Maintenant, les points positifs de ce masque qui tombent au bureau sont :

- fini d'avoir la peau pourri par le masque,

- fini aussi les gens qui assortissent leur masque à leur chemise ou à tout autre élément de leur look...

- et surtout, c'est le retour des apéros au boulot.



Dernière chose, pour anticiper la phrase de votre collègue qui va dire ce matin "Ben pourquoi tu gardes ton masque ?" ou alors "Hé ho ! On peut l'enlever maintenant hein" : vous pourrez lui répondre, et c'est une grande chance, qu'à partir d'aujourd'hui, et pour je ne sais pas combien de temps encore, le port du masque en entreprise, désormais, c'est "chacun fait c' qui lui plaît !"