On ne pouvait pas le rater : "Le pire est derrière nous"... jusqu'à la prochaine vague !

On ne pouvait pas le rater Olivia Leray Du lundi au vendredi à 8h26 et 10h56

Le ministre de la Santé a estimé le 2 février que "Le pire est derrière nous et nous avons fait le plus dur", à propos de la cinquième vague du Covid-19 en France. Et ça n'a pas échappé à Olivia Leray...

Bravo à tous ! On peut se féliciter ce jeudi matin, ça ne fait pas de mal. Tiens : si vous êtes au bureau, serrez-vous la main ; si vous êtes dans la rue, checkez la personne qui arrive en face, c'est autorisé ; balancez des petits coups de klaxon en voiture si vous voulez.

La France aurait passé le pic de la cinquième vague de l’épidémie de Covid-19, selon le ministre de la Santé Olivier Veran, invité mercredi 2 février sur BFMTV.

On y est mes amis : détendez-vous. Tout est fluide, on est apaisé, tout est clair comme de l'eau de roche et les consignes sont limpides. Ou presque.





Olivier Véran (@olivierveran): "Pour bénéficier du pass, il faut que le système immunitaire ait été stimulé au moins trois fois"#questionBFMTV pic.twitter.com/CxD17l7fcz — BFMTV (@BFMTV) February 2, 2022



Ce qui m'inquiète également, et là, vous pouvez peut être arrêter de klaxonner, c'est que cette histoire du "pire est derrière nous", j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part. En juin 2020. En juin 2021 aussi, je crois. Et puis en août. Et puis, finalement, début janvier, on s'est pris un raz-de-marée dans la tronche.

Mais bon, si une prochaine vague arrive, on est prêt : maintenant, on a appris à surfer.