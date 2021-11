On ne pouvait pas le rater : la Première ministre Jacinda Ardern est définitivement exceptionnelle

Du lundi au vendredi à 8h26 et 10h56

On ne pouvait pas le rater

La dirigeante néo-zélandaise Jacinda Ardern a stoppé un live sur Facebook pour dire à sa fille d'aller se coucher, et ça n'a pas échappé à Olivia Leray.

(JEFF TOLLAN / APEC NEW ZEALAND 2021)

Jacinda Ardern a 41 ans et c'est la plus jeune cheffe d'Etat au monde. Mais c'est aussi et surtout une maman : elle est la deuxième Première ministre au monde à avoir un enfant alors qu'elle est au pouvoir.

Sa fille s'appelle Neve et la Première ministre l'avait même emmené avec elle a l'ONU il y a trois ans. Il y a quelques jours, sa maman Première ministre se connecte sur Facebook un soir depuis son canapé pour annoncer aux Néo-Zelandais un allègement des restrictions contre le Covid-19.