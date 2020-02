On ne pouvait pas le rater. Journée mondiale de la radio : Radio Citron !

Un micro dans un studio de franceinfo. (JEAN-CHRISTOPHE BOURDILLAT / RADIO FRANCE)

C'est la journée mondiale de la radio jeudi 12 février, et il y en a une en particulier dont je voulais vous parler ce matin. La radio est pour nous tous médicale, quelque part : parfois elle soigne les maux de ventre, ceux de la tête, ceux de l'amour, parfois elle calme, elle excite, elle guérit... Pour nous tous, elle est radio et thérapie.

On fait une parenthèse avec Radio Citron. Sur Radio Citron on a des billets d'humeur. On a également de l'info, des sourires, un peu de musique, des débats, des jingles. Tout y est.

Radio Citron c'est une web radio réalisée depuis bientôt dix ans par des patients en soins psychiatriques dans des hôpitaux parisiens. Des schizophrènes, des bipolaires, des dépressifs profonds qui parlent dans un micro. Tous les deux mois, ils enregistrent de deux à quatre heures d'émission. Radio Citron n'offre pas la parole aux malades mentaux, non, ce n'est pas un cadeau : ils la prennent cette parole, ils la revendiquent. Dans ce qu'elle a de plus pur, de plus charnel, pour se reconquérir.

Essentiellement subventionnée par la Mairie de Paris et inspirée d'une radio argentine, Radio citron a elle aussi fait des petits. Allez donc écouter la web radio Caméléon, la voix de ceux qui en entendent quelquefois au CHU de Nantes.