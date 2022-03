On ne pouvait pas le rater. "Give peace a chance" en Ukraine !

On ne pouvait pas le rater Olivia Leray Du lundi au vendredi à 8h26 et 10h56

C'est très beau ce qui s'est passé ce vendredi matin sur les radios européennes. Radio Tirol en Autriche, Vivacité en Belgique, Radio 3 en Espagne, et surtout UR1, une radio ukrainienne... À 8h45 sur ces radios et sur 146 autres,

la même chanson a été diffusée. Pour tout le monde, pour la paix en Ukraine, en soutien aux Ukrainiens :







Give peace a chance, chanson d'unité, d'espoir, de paix, signée John Lennon, sur Radio Sofia en Bulgarie, Radio 1 à Chypre, Radio Zurnal en République tchèque, P8 Jazz au Danemark, Radio Suomi en Finlande, ou encore France musique pour Radio France. C'est une initiative de l'Union européenne de radiodiffusion. 25 pays avec le même refrain sur les ondes



Pour la petite histoire, cette chanson a été écrite en pleine guerre du Vietnam.

John Lennon et sa femme Yoko Ono venaient de passer une semaine sous la couette dans une suite de l'Hôtel Reine Elizabeth à Montréal, pour promouvoir la paix. Et c'est cette phrase qu'ils répétaient : "Give peace a chance". Lennon en a fait une chanson, et nous tous nous disons : Donnez une chance à la paix !