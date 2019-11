On ne pouvait pas le rater. Big brother is watching you... même pour la pause pipi

La direction des toilettes indiquée sur un pylone. (MAXPPP)

Elle brime l'une de nos libertée les plus exquises. Ce moment ou l'on se dit que l'on est des rebelles et qu'on fait ce qu'on veut. Vous la connaissez, vous la pratiquez, vous la préparez comme un plan d'évasion, elle n'appartient qu'a vous. Je parle bien évidemment : de la pause pipi ! La liberté ultime, celle que l'on fait quand on veut, ou on peut et pendant le temps qu'on veut. Eh bien un lycée des États-Unis n'est pas vraiment de cet avis.

Le Heritage High School expérimente depuis la rentrée un logiciel qui traque la pause pipi de ses éleves. Le lycéen a envie d'aller aux toilettes. Il doit en faire la demande sur un logiciel de son ordinateur. Il répond ensuite a des questions. Où va-t-il dans l'établissement ? À quel étage ? Toilettes premier étage, toilette deuxième étage ? La demande est envoyée, sur l'ordinateur du professeur, qui l'accepte. À ce moment l'élève a le droit de se lever et le chronomètre se déclenche. Il ne s’arrêtera qu’une fois le retour de l’élève en salle de classe. Selon le temps utilisé, il peut être rappelé à l'ordre. Ça fait peur, et ça va plus loin.

L'application traque le moindre déplacement à l'infirmerie, ou au bureau du directeur



Déjà quand tu vas dans le bureau du directeur, généralement ce n'est pas bon signe. Alors si en plus tu dois y aller en courant, ce n'est pas hyper agréable. Vous l'avez compris, j'en rie, mais j'en rie parce que c'est effrayant. Tous les déplacements sont consignés, enregistrés. Une pétition vient d'être lancée. L'établissement explique que ça sert "à suivre les élèves en cas d’urgence, et à lutter contre l’absentéisme." Sachez que cette traque existe aussi quand on est plus grand, puisque dans une usine au Canada la règle est simple : trois pauses pipi de dix minutes par semaine, pas plus. Pour le reste, il faut se retenir...