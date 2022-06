Jubilé de la reine Elizabeth II : une révélation nommée prince Louis

On ne pouvait pas le rater Olivia Leray Du lundi au vendredi à 8h26 et 10h56

Le super jubilé triple disque de platine de la reine Elizabeth II est fini. C'était super, c'était pimpant, extraordinaire, on en a pris plein les yeux, mais si on nous ne devions retenir qu'une chose, c’est la révélation de ce jubilé, qui n'est autre que le prince Louis, fils de William et de Kate Middleton et arrière petit-fils de la Queen.

On l’a vu s’ennuyer à mourir, bouder, gesticuler, se boucher les oreilles au passage des avions. Bref, le prince Louis, 4 ans, a donc tout simplement été un enfant qui a du mal à tenir en place.

▶ Tirage de cheveux, crise de colère, caprices, petites claques, gestes expressifs...



Le jeune prince #Louis, fils de Kate et William, s'est fait remarquer lors du dernier défilé pour le #jubile de la reine #Elizabeth II#LN24 pic.twitter.com/2GELxHAgM8 — LN24 (@LesNews24) June 5, 2022

Le prince Louis avait déjà fait parler de lui, pas plus tard qu'en avril dernier, parce qu'au moment de partir en vacances, ses parents chargeaient le coffre de la voiture et lui avait été filmé en train d'essayer de monter dans le coffre en douce. Il s'y est repris à trois fois et même avec de l'élan mais il n'y est pas arrivé...