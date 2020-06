Hommage à toi, l'allergique

Une femme allergique au pollen. Photo d'illustration. (LIONEL VADAM / MAXPPP)

Pardon d’avance de casser l'ambiance, c'est vrai que ce matin j’aurais évidemment pu faire une chronique sur la liberté retrouvée, sur le bonheur de la phase 2 du déconfinement. J’aurais aussi pu vous dire qu’il fait un temps incroyable pour s’installer en terrasse. J’aurais mis de la musique, un peu de Claude François, même si on est mardi et tout ça aurait été une affaire rondement menée. Mais ce serait oublier que tapis dans l’ombre, certains souffrent. Ces personnes-là :

Les allergiques, on pensait qu’après deux mois et demi de privation, tout était derrière nous, qu’on allait enfin vivre heureux... Eh bien pas du tout ! Puisque, quasiment toute la France est en alerte rouge pour les pollens de graminées ces prochains jours. Saleté de rhume des foins. Le problème c’est qu'en ce moment, avec le Covid-19, il ne fait pas bon être allergique, éternuer ou se moucher. C’est un coup à se faire regarder de travers, surtout en terrasse. Ce matin hommage à toi qui va devoir traverser cette épreuve avec dignité, sache qu’on est ensemble !

"Je suis allergique, pas de panique"

Hommage à toi parce qu’éternuer dans un masque c’est pas le truc le plus pratique au monde, et en plus ça fait fuir les gens. Hommage à toi pour la quinte de toux au moment de monter dans le bus ! Et puisque cette chronique a aussi un côté pratique, sachez que si vous n’avez que le nez qui coule et des éternuements, c’est une allergie, pas le virus. C’est l'Association Asthme et Allergies qui le dit. Pour le reste faites comme moi, prenez une pancarte en carton écrivez : "Je suis allergique pas de panique", et tout ira bien.