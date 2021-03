Covid-190 : l'école buissonnière façon Anne Hidalgo

Anne Hidalgo, maire de Paris, lors de sa conférence de presse, le 1er mars 2021. (JACQUES WITT / POOL / AFP)

Après avoir écarté la proposition-hypothèse (soi-disant jamais faite) d'un confinement strict de plusieurs semaines à Paris, Anne Hidalgo a mis d'autres propositions sur la table. La maire de Paris s'est exprimée lundi 1er mars et elle demande d'abord aux enseignants "d'ouvrir les fenêtres dès que possible". C'est une très bonne idée... Il est évident que les profs n'ont pas pensé à ouvrir la fenêtre avec le beau temps. En plus, je n'ai pas l'impression que Jean Castex nous a répété d'aérer les pièces depuis 1 354 jours.

Deuxième proposition d'Anne Hidalgo : elle demande à l'Éducation nationale de permettre l'école en extérieur pour limiter la propagation du virus. C'est à l'académie de Paris de retenir ou pas cette proposition. Encore une fois, je me dis banco ! Je trouve que c'est une idée splendide, c'est très Montessori, très dans l'air du temps, mais j'émets quand même quelques doutes sur l'adaptation à Paris de ce concept d'école dehors qui nous vient du nord de l'Europe... Je ne le sens pas trop.