Covid-19 : un étudiant se fait tatouer le QR code de son pass sanitaire

Andrea Colonetta s'est fait tatouer le QR code de son pass sanitaire sur son bras. (CAPTURE D'ECRAN INSTAGRAM)

Andrea Colonetta a décidé de se faire tatouer le QR code à l'intérieur de son bras, au niveau du biceps, et ça marche, comme le montrent les vidéos qu'il a publiées sur Instagram et TikTok. Accompagné de son tatoueur, qui a réalisé le QR code en deux heures et demie, Andrea se présente à l'entrée d'un MacDo où il s'attable ensuite en mordant dans son hamburger.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Andrea Colonnetta (@andrea_colonnetta)

Des centaines de milliers de vues, des interviews données un peu partout... Le jeune Calabrais est bien plus malin que son geste ne le laisse penser de prime abord. Il revendique une expérimentation sociale réussie, se définit comme un point de départ. Même un tout petit geste, écrit-il sur son compte Instagram, a réussi à diviser l'opinion. Andrea se fait traiter d'idiot, de stupide, de propagandiste mais il s'en fout. Seul bémol, raconte t-il au journal de sa ville Reggio de Calabre, son père l'a appris via les réseaux sociaux, et l'a invité à être moins impulsif et à réfléchir un peu plus. Mais qui sait, peut-être que dans quelques années, ce tatouage vaudra cher.