Covid-19 : haro sur le blaireau-furet, nouveau suspect dans la transmission du virus

Des équipes de l'OMS enquêtent sur les origines du Covid-19 à Wuhan, en Chine, le 2 février 2021. (HECTOR RETAMAL / AFP)

Ce matin on parle du très attendu rapport de l’Organisation mondiale de la santé sur l'origine du Covid-19. Ce rapport d'experts missionnés par l'OMS pour élucider les origines de cette pandémie doit être dévoilé mardi 30 mars. Alors que nous disent les experts qui sont allés enquêter en Chine ?

Tenez-vous bien, on a un nouveau suspect mis en cause dans la transmission du coronavirus à l'homme, c'est le blaireau-furet. Je n'avais pas connaissance de l'existence de ce animal qui, comme son nom l'indique, ressemble à un blaireau mais aussi à un furet. Physiquement, il est un peu faiblard : entre 33 et 43 centimètres et pas plus de trois kilos.

Si vous êtes très énervé parce que monsieur Macron va peut-être bientôt parler, vous pouvez donc pester sur le blaireau-furet, il ne vous fera aucun mal. Et tous les autres mis en cause... N'oubliez pas la chauve-souris également puisque c'est elle qui aurait infecté un animal qui l'aurait ensuite transmis à l'homme. Je dis un animal parce qu'outre le blaireau-furet, les experts ont quand même donné une liste élargie d'animaux potentiels responsables. Le blaireau-furet donc mais aussi peut-être toujours le pangolin, et peut-être le lapin, et peut-être le vison. À ce niveau-là, c'est une enquête pour 30 millions d'amis.