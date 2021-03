Covid-19 : AstraZeneca, le vaccin "mal-aimé", change de nom

Du changement dans cette chronique, par ici le ménage de printemps ! Parce que mercredi 31 mars la petite fiole du vaccin AstraZeneca fredonne sur un air de Sardou : ''Ne m'appelez plus jamais AstraZeneca ce vaccin m'a laissé tomber". Un carton au Scrabble, feu AstraZeneca donc et bonjour Vaxzevria.

Alors d'abord, je ne savais pas que le premier problème et le plus urgent c'était de changer le nom du vaccin. Ça je n'en avais pas eu connaissance mais c'est comme ça : changement de pure forme à la demande du groupe du même nom autorisé par l’Agence européenne des médicaments. Alors pour trouver le nom, c'est simple, ils ont choisi des lettres qui permettent de faire un carton au Scrabble. Puis ensuite, ils ont posé un peu au pif neuf lettres ils ont brainstormé ensemble et paf Vaxzevria. Ils y verront que du feu, en avant la musique, on le garde.

Ce changement de nom est-il dû à la polémique sur les risques de thromboses ? Je ne peux pas l'affirmer. Mais changer de nom quand on est dans le pétrin ça m'a quand même un peu fait penser au Parti socialiste qui voudrait bien se trouver une autre appellation avant 2022. Sauf que les gens du PS, eux, n'ont pas encore fait leur partie de scrabble, ils n'ont pas trouvé leur nouveau nom. Dans la publicité, en communication, changer de nom peut accompagner une fusion, marquer un changement de communication ou un nouveau départ, comme le détaille cet épisode de l'émission Culture pub en 2009.

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 - available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7