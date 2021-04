Conférence de presse du gouvernement : Olivier Véran (et ses blagues) en grande forme pour son anniversaire

Olivier Véran, ministre de la Santé et de la Solidarité à la conférence de presse Covid-19, à Paris, le 22 avril 2021. (AFP)

Si après quelques minutes de Jean Castex, vous êtes allés vous servir un verre et vous avez zappé sur Question pour un champion ou La villa des cœurs brisés sur TFX, vous avez eu tort parce que pour une fois, on s'est fendu la poire pendant cette conf de presse du jeudi.

Le meilleur, c'était une heure après le début, à peu près : bonne technique pour garder les téléspectateurs en éveil avec un Olivier Véran, ministre de la Santé en grande forme. Ça a commencé doucement mais sûrement.par une petite blague sur l'âge de sa maman : "Deuxième question qui nous est posée : 'ma mère a 80 ans'... Ce n'est pas le cas de ma mère..." Ensuite, une boutade sur l'âge du Premier ministre : "Comme on est dans une stratégie de protection des publics les plus âgés... Enfin, on n'est pas âgé quand on a 55 ans, monsieur le Premier mininistre !"

On a compris pourquoi cette légère euphorie : c'était l'anniversaire du ministre de la Santé, Olivier Véran a eu 41 ans, jeudi 22 avril. On est donc visiblement au summum de ses blagues.